عاجل.. تعليق فرز أصوات انتخابات الرئاسة في ولاية فيلادلفيا

أفادت وكالة "إم إن إس بي سي" الأمريكية، بأن اللجنة المشرفة على فرز أصوات انتخابات الرئاسة عبر البطاقات البريدية، علقت عملها دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وأشارت الوكالة، إلى أن "الديمقراطيين يعتزمون مطالبة المحكمة العليا في بنسلفانيا بإلغاء حكم المحكمة الأدنى بشأن مراقبي الاقتراع"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، عن تحقيقه فوزا تشريعيا كبيرا في ولاية بنسلفانيا.

ويشير الخبراء، إلى أن الرئيس الأمريكي كان يعني "حصول حزبه على ترخيص لإرسال مراقبيه إلى مراكز الاقتراع للإشراف على عملية فرز الأصوات هناك".

وفقا لوكالة "أسوشيتد برس"، فقد حصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على 50.1% ونائب الرئيس السابق جو بايدن 48.7%، مع فرز 87% من الأصوات في الولاية.

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تعليق عملية فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة الأمريكية، على خلفية تخلفه عن منافسه الديمقراطي جو بايدن.

ونشر ترامب اليوم الخميس على حسابه في "تويتر" تغريدة قصيرة مؤلفة من ثلاث كلمات فقط،: "أوقفوا فرز الأصوات"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

أعلنت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنها سترفع دعوى قضائية في جورجيا لوقف عد الأصوات.

وقالت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، إنها سترفع دعوى قضائية لوقف فرز الأصوات مؤقتا في ولاية بنسلفانيا، كما طلبت التدخل في قضية أمام المحكمة العليا تتعلق بالتصويت عبر البريد في الولاية التي قد تحدد الفائز في انتخابات الرئاسة.

وبدأت حملة ترامب في اتخاذ إجراءات توقف حسم الأصوات لصالح بايدن في عدد من الولايات، وجمع أموال تبرعات للحصول على موارد لتشن معارك قانونية ضد نتائج الانتخابات، وأرسلت الحملة ترامب 6 رسائل بريد إلكتروني إلى أنصاره، تطلب تبرعات مالية، وحملت الرسائل كلمة من ترامب قال فيها: "مثلما توقعت منذ البداية، تؤدي بطاقات الاقتراع بالبريد إلى فوضى كما لم تشهدها من قبل، بوضوح وبساطة".

وطالبت الحملة بإعادة فرز أصوات في عدد من الولايات منها ولايتي بنسلفانيا، وويسكونسون، التي فاز فيها المرشح الديمقراطي بـ 10 أصوات، وقال بيل ستيبين رئيس حملة ترامب في بيان صحفي: "لقد تم تسجيل مخالفات غير قانونية في مقاطعات عدة من ويسكونسون ما يثير الشكوك حول مصداقية النتائج، إن الرئيس على عتبة تقديم طلب لإعادة فرز الأصوات وسنقوم بذلك فورا".