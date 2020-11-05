تعليق فرز الأصوات في إحدى مقاطعات بنسلفانيا

أفادت قناة "سي إن إن" الأمريكية بأن عملية فرز الأصوات بمقاطعة أليجيني في ولاية بنسلفانيا، قد تم تعليقها حتى يوم الجمعة.

ووفقا لمركز إديسون للأبحاث، فقد حصل ترامب على 50.3% من الأصوات مقابل 48.4% لبايدن بعد إحصاء 92% من أصوات بنسلفانيا، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وكانت حملة الرئيس دونالد ترامب قالت اليوم الخميس إنها تتوقع الشروع في إجراءات قانونية إضافية في ولايتي بنسلفانيا ونيفادا.

وأفاد مستشار الحملة جيسون ميلر بأنه يتوقع اتخاذ إجراء قانوني في ولاية بنسلفانيا لضمان الاطلاع على بطاقات الاقتراع السابقة التي أُحصيت في تلك الولاية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن حملته ستلاحق قانونيا كل الولايات التي فاز بها منافسه الديمقراطي جو بايدن مؤخرا، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية".

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تعليق عملية فرز الأصوات في انتخابات الرئاسة الأمريكية، على خلفية تخلفه عن منافسه الديمقراطي جو بايدن.

ونشر "ترامب" اليوم الخميس على حسابه في "تويتر" تغريدة قصيرة مؤلفة من ثلاث كلمات فقط: "أوقفوا فرز الأصوات"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأعلنت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنها سترفع دعوى قضائية في جورجيا لوقف عد الأصوات.

وقالت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، إنها سترفع دعوى قضائية لوقف فرز الأصوات مؤقتا في ولاية بنسلفانيا، كما طلبت التدخل في قضية أمام المحكمة العليا تتعلق بالتصويت عبر البريد في الولاية التي قد تحدد الفائز في انتخابات الرئاسة.

وبدأت حملة ترامب في اتخاذ إجراءات توقف حسم الأصوات لصالح بايدن في عدد من الولايات، وجمع أموال تبرعات للحصول على موارد لتشن معارك قانونية ضد نتائج الانتخابات، وأرسلت حملة ترامب 6 رسائل بريد إلكتروني إلى أنصاره، تطلب تبرعات مالية، وحملت الرسائل كلمة من ترامب قال فيها: "مثلما توقعت منذ البداية، تؤدي بطاقات الاقتراع بالبريد إلى فوضى كما لم تشهدها من قبل، بوضوح وبساطة".