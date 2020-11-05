حملة مكبرة لتنفيذ قرارات إزالة مكامير الفحم بقرية البساتين في دمياط

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ برئاسة المحاسب متولى حسن محمد، حملة موسعة، اليوم، لتنفيذ قرارات إزالة مكامير الفحم بقرية البساتين التابعة لمركز كفر البطيخ، أسفرت عن إزالة 3 "مكمورة" على مساحة 450 مترًا، تحت إشراف محمد البساطى، نائب رئيس المدينة لشئون القرى.

وعقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، في وقت سابق اجتماعا، بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، واللواء جمال عبدالرشيد السكرتير العام المساعد، استكمالا لسلسلة اللقاءات مع رؤساء الوحدات المحلية والمسئولين لمتابعة منظومة التصالح على مخالفات البناء وفقا لأحكام القانون 17 لسنة 2019.

وناقش الاجتماع، الاُطر الخاصة بالموضوع والخطوات المُتخذة وعدد الطلبات المقدمة حتى الآن وعدد المواطنين الذين قاموا بسداد نسبة الـ 25% رسوم جدية التصالح، وأصدرت "المحافظ" تعليمات مشددة إلى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ بالتصدي الحاسم لكافة أشكال المخالفات والإشغالات وتنفيذ حملات دورية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، مؤكدة تحصيل رسوم النظافة والمتأخرات.

وبحثت "عوض"، المقترحات الخاصة بإمكانية نقل موقف مدينة كفر البطيخ إلى مكان مناسب وآمن وتجهيزه بجميع الإمكانات، بالتعاون مع إدارتي المواقف والمرور، كما تابعت الموقف الخاص بتوفيق أوضاع مكامير الفحم باستخدام النماذج المطورة طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2914 لسنة 2019، حيث أكدت أنه سيتم اتخاذ إجراءات الإزالة للمكامير المخالفة والتى لم يتم تنفيذ التعهدات وإجراءات تركيب النماذج المطورة خلال المدة المحددة.