رئيس التحرير

محمود مسلم

حاكم بنسلفانيا: أتوقع أن تمنح الولاية 20 صوتا انتخابيا لبايدن

كتب:

أ.ش.أ
09:14 م | الخميس 05 نوفمبر 2020
المرشح الرئاسي جو بايدن

المرشح الرئاسي جو بايدن

قال حاكم ولاية بنسلفانيا الأمريكية، جون فيترمان، إن عملية فرز الأصوات الانتخابية في ولايته تقترب من نهايتها متوقعاً أن تمنح الولاية 20 صوتاً انتخابياً للمرشح الديمقراطي جو بايدن.

وأوضح حاكم بنسلفانيا، في تصريحات نقلتها شبكة "إن.بي.سي.نيوز" الأمريكية اليوم، أنه اعتباراً من صباح اليوم كان لدى الولاية 768 ألف بطاقة اقتراع تنتظر الفرز.ولم يفصح الديمقراطي فيترمان عن موعد انتهاء بنسلفانيا من فرز الأصوات، مشيراً إلى أنه من الممكن أن ينتهي من ذلك مساء اليوم الخميس.

وأوضح فيترمان أن "الأمور تقترب من نهايتها"، مؤكداً أن الأصوات المتبقية في ولايته ستكون مواتية لفرص بايدن في ولاية بنسلفانيا، التي فاز بها ترامب في عام 2016.

وشدد فيترمان على أن الانتخابات كانت "سلسلة بشكل لا يُصدق" وأن القضية الوحيدة هي الدعاوى القضائية التي تتبناها حملة ترامب.

اقرأ المزيد:

كاتبة: الديمقراطيون تلقوا صدمة كبيرة في الانتخابات الأمريكية

وائل الإبراشي عن الانتخابات الأمريكية: مصر تستطيع التعامل مع الجميع

آخر تطورات الانتخابات الأمريكية: ترامب متقدم في 3 ولايات وبايدن في 2

مشكلات وتحذير: استفدت إيه من الانتخابات الأمريكية؟ بقيت محلل سياسي

"نبيع ولا نشتري"..كيف تؤثر الانتخابات الأمريكية على أسعار الذهب؟