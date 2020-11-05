جابرييل صوما: الديموقراطيون زوروا الانتخابات في أكثر من ولاية

قال جابرييل صوما، عضو المجلس الاستشاري لـ دونالد ترامب، إنه مازال لدى ترامب فرصة للفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020، لافتا إلى منع أعضاء من الحزب الديمقراطي من دخول لجان لفرز الأصوات في ولاية بنسلفانيا شمال شرق الولايات المتحدة أما في ولاية "ميتشجين" فهناك 238 ألف بريد صوته للمرشح جو بايدن وهي ظاهرة غريبة وهذا تزوير واضح من جانب الديمقراطيين.

وأضاف "صوما" في مداخلة عبر برنامج "سكايب" في برنامج "حقائق وأسرار" الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكرى على فضائية "صدى البلد"، أن هناك تزوير في عدة ولايات وهذا سيدفع ترامب للجوء إلى القضاء وسيحترم قرار المحكمة على كل حال.

وتابع مستشار حملة ترامب، أن قوى الأمن الأمريكية قادرة على السيطرة على أعمال العنف المصاحبة للانتخابات وأغلب هذه الأعمال في ولايات ديمقراطية وترفض إرسال ترامب للحرس الوطني.