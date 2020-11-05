الناظر: اللامبالاة ستجعل كورونا أقسى

حذر الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث الأسبق، من احتمالية أن تكون الموجة الثانية من فيروس كورونا بمصر أقوى من الموجة الأولى.

وكتب الناظر عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك": "كطبيب وكأخ أكبر عاوز النهاردة أوضح لحضراتكم ولكل المصريين نقطة في غاية الأهمية بخصوص كورونا، والمرض لما ظهر في مصر كان تقريبا في أوائل مارس الماضي يعني أواخر الشتاء وبدأ ينتشر ولكن من حسن الحظ مع التزامنا جميعا بالإجراءات الاحترازية إلى حد ما، وفي نفس الوقت كنا داخلين علي الصيف واشتدت الحرارة في يوليو وأغسطس بدأ نشاط الفيروس يقل والحالات قلت كتير جدا وأصبح تحت السيطرة والحمد لله، أما الآن الوضع مختلف إحنا بالعكس داخلين على الشتاء والحالات للأسف بدات تزيد بدري لأن الحرارة بدأت تقل والفيروس بدأ ينشط بالإضافة لحالة الاستهتار واللامبالاة والتهاون الغريبة وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية مننا جميعا".

وتابع: "وطبعا لو استمرينا بهذا الشكل من عدم الالتزام ومع الدخول أكثر في الشتاء الوضع هايكون غير المرة السابقة تماما وقد يتضاعف عدد الإصابات بشكل أكبر بكتير وهنواجه موقف خطير وهتكون موجة ثانية أكثر قسوة وصعوبة من الماضية".

وواصل: "علشان كدة إحنا لسه على البر وحتى لا نندم وعلشان نحمي نفسنا من خطورة موجة ثانية أرجوكم من النهاردة الالتزام الشديد بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد وعدم السلام بالأيدي مع ضرورة غسيل الإيدين دائما بالماء الصابون والإقلال من التجمعات والحفلات الاجتماعية وتناول طعام مكشوف في الشارع ومشاركة الآخرين طعامهم".

وأتم: "وعلينا الحرص على تناول الطعام الصحي في المنزل والإكثار من الدعاء ليحفظنا الله جميعا ونعبر الشتاء بأمان والله خير حافظًا".