وكيل طرق بني سويف: جارٍ إصلاح طريق قرية الفقيرة المتضرر من السيول

قال المهندس ناصر فراج، مدير عام الطرق والكباري ببني سويف، إن المديرية بالتعاون مع الوحدة المحلية بمركز ببا، بصدد الانتهاء من إعادة تأهيل طريق قريتي "الفقيرة وبني عقبة" إثر تضررها من سيول البحر الأحمر، منتصف الأسبوع الجاري.

وأضاف: "تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أثناء تفقده الوضع بمخر سيل وادي فقيرة، الاثنين الماضي، بسرعة إصلاح وترميم الطريق، وتأهيل المواسير الناقلة لمياه السيل إلى مجرى نهر النيل، وجرى الدفع مباشرة بمعدات مديرية الطرق وتجهيز كميات من المواد المحجرية للردم وترميم الأجزاء المتهالكة وإعادة تخطيط الطريق فور الانتهاء من الأعمال الصناعية".

ولفت مدير الطرق إلى أنه يجرى تنفيذ تلك الإجراءات التي بدأت بأعمال حفر أمام مخر السيل وقطع الطريق أمامه، لتركيب خطوط مواسير خرسانية بأقطار كبيرة، يليها صب خرسانة عادية في الأرضية قبل تركيب المواسير، وعددها 4 مواسير لنقل المياه من الوادي إلى مخر السيل أسفل الطريق، على أن يتم عمل حوائط من الدبش على جانبي الطريق لتقويته والحفاظ على الزراعات القريبة منه، وبعدها سيتم الردم بالمواد المحجرية وتعلية الطريق.

وتابع محافظ بني سويف، الإجراءات المنفذة حيال ترميم وإصلاح وصلة طريق قرية الفقيرة التي تربط القرية بمنطقة سد وادي الفقيرة، بعد تضررها في موجة الطقس السيئ وتداعيات تدفق مياه السيل القادمة من سلاسل جبال البحر الأحمر في طريقها لمخر السيل، منتصف الأسبوع الجاري.

وتسببت مياه السيل في انهيارات جزئية بالطريق وكسر بمواسير المياه وتلف المحاصيل الزراعية لعشرات الأفدنة بالقرية، قبل أن ينتقل محافظ بني سويف لمعاينة المخر على الطبيعة، ولقاء الأهالي لطمأنتهم ووعدهم بصرف التعويضات اللازمة للمحاصيل التي تضررت جراء السيل.