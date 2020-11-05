 خالد الصاوي: خضعت لمسحة "كورونا" بعد عودتي من الجونة.. والنتيجة سلبية

كشف النجم خالد الصاوي عن خضوعه لمسحة "كورونا" بعد عودته من مدينة الجونة في أعقاب حصوله علي جائزة الإنجاز الإبداعي من الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، الذي اختتمت فعالياته، الجمعة الماضية، داخل مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة.

وقال الصاوي في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن نتيجة المسحة جاءت سلبية، حيث جاء اتخاذه لهذه الخطوة كإجراء وقائي ليس أكثر، بخاصة وأن وزارة الصحة والسكان بذلت جهوداَ مضنية لتوفير التأمين الطبي للضيوف، فضلاً عن توفير إدارة المهرجان لكل الإجراءات الاحترازية للوقاية من الوباء العالمي، بحسب قوله.

وتابع: معظم الحفلات كانت تحت السيطرة مع التزام أغلب روادها بالتعليمات الوقائية، ومنها غسل اليدين مدة لا تقل 20 ثانية وكذلك ارتداء الكمامات الطبية، حيث كان الحضور على قدر المسئولية.

وكان الصاوي قد اعتذر للفنان صلاح السعدني والفنانة نبيلة عبيد لعدم ذكره اسميهما في كلمته عند تكريمه من مهرجان الجونة السينمائي، وذلك حسبما غرد عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر".

وكتب الصاوي: أعتذر بشدة لكل من أغفلت اسمه من آباء وأمهات السينما المصرية الحالية مثل الأستاذ صلاح السعدني والأستاذة نبيلة عبيد وغيرهما، رغم أنهم مدونون بالورقة التي قرأت منها، ولكن العتب على النظر والله بالذات على المسرح بلا نظارة قراءة.

وأهدى الصاوي تكريمه لعدد من النجوم والنجمات، وهم لبنى عبدالعزيز، ميرفت أمين، شهيرة، عادل إمام، محيي إسماعيل، سمير غانم، يحيى الفخراني، بوسي، وحسين فهمي.

ولم يتمالك الفنان الكبير دموعه على المسرح بعد شهادات زملائه داخل الوسط الفني، وهم الفنانة منة شلبي، الفنان صبري فواز، المخرج مروان حامد والمخرج أحمد نادر جلال، والذين أشادوا بموهبته وثمنوا مسيرته الفنية المليئة بالعديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية المميزة التي قدمها على مدار مشواره.