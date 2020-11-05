انتخابات أمريكا ترفع الذهب.. وخبراء: سيزداد سعره حال حدوث شغب

استمرت حالة التخبط التي تمر بها أسعار الذهب الذي شهد استقرارا نسبيا خلال الأيام الأخيرة، إلا أنه عاود الصعود مرة أخرى تزامنًا مع الانتخابات الأمريكية، واحتدام الصراع بين الديمقراطي جو بايدن والجمهوري دونالد ترامب، خاصة وأن جميع المؤشرات ترجح كفة الأول بأن يكون هو الرئيس القادم للولايات المتحدة الأمريكية.

ووسط ترقب من الفائز تتجه أنظار المستثمرين والبنوك العالمية نحو التحوط من الأزمة المالية التي يعتقد البعض أنها قد تضرب العالم بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، فماذا يحدث في سوق المال بالنسبة للمعدن الأصفر؟

الانتخابات الأمريكية تتخللها الضبابية وقلق من شغب قادم

وحول علاقة ارتفاع أسعار الذهب بالانتخابات الأمريكية قال وصفي واصف رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية بالقاهرة، في تصريحات خاصة لجريدة "الوطن"، أن الانتخابات الأمريكية يشوبها بعض الاضطرابات، فهي لا تسير بشكل سلس، وسط اتهامات من الطرفين بالتزوير، والتهديد بوجود أعمال شغب من قبل أنصار كل مرشح، ما جعل عددا كبيرا من المحال تحتمي بحواجز خشبية، موضحًا أن نتيجة لهذه الاضطرابات اتجه المستثمرون وكبار رجال الأعمال وحتى البنوك اتجهت للتحوط بالذهب باعتباره الملاذ الآمن وحافظ للقيمة.

واتفق معه في نفس الاتجاه خبير الأوراق المالية محمد نظامي، حيث قال في تصريحات خاصة لجريدة "الوطن" إن من الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب في الأوقات الضبابية خاصة خلال فترات الانتخابات الأمريكية، وسط تهديدات بوقوع حالات شغب من قبل أنصار كل مرشح، ما جعل الذهب هو الملاذ الآمن الوحيد للمستثمرين حاليًا.

إلى أين يتجه الذهب خلال الفترة القادمة؟

ووفقًا لتوقعات نظامي فإن أسعار الذهب ستحدد خلال الأيام المقبلة بعد إعلان نتيجة الفائز في الانتخابات الأمريكية، فإن سار الأمر بشكل جيد، ستعود أسعار الذهب إلى طبيعتها مرة أخرى، أما في حالة وجود حالات شغب فإنه يتوقع ارتفاع أسعار المعدن الأصفر مرات.

وصفي: أسعار الذهب لن تقل في أحسن الأحوال

وأكد وصفي واصف في تصريحاته، أن أسعار الذهب ارتفعت بشكل لافت اليوم، ففي بداية اليوم كان سعر الأوقية حوالي 1909 دولارات، بينما وصلت في نهاية اليوم إلى 1947 دولارا، وهناك توقعات يزيادة الأسعار حتى إعلان نتيجة الانتخابات الأمريكية.

وتوقع وصفي أن الأسعار لن تقل خلال الفترة المقبلة حتى في أحسن الظروف عن 1950 دولارا للأوقية.

لماذا الاستثمار في الذهب الآن؟

ورغم ارتفاع أسعار الذهب إلا انه يظل الأكثر أمانًا لحفظ القيمة المادية لعدة أسباب قالها رئيس شغبة المشغولات الذهبية، حيث إنه بديل للعملات ومناسب لجميع الدول تقريبًا، حيث يسود تداولها على عكس العملات، كما أنه سهل الحفظ والتخزين، ويمكن استثمار مبالغ ضخمة في كميات معقولة في الذهب.

أسعار الذهب

سجّلت أسعار الذهب ارتفاعًا بنهاية تعاملات اليوم الخميس، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 963 و966 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 843 و845 جنيهًا، بينما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 723 و724 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و760 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا

ارتفعت أسعار الذهب في نطاق محدود، اليوم الخميس، إذ أبدى المستثمرون تفاؤلا مشوبا بالحذر بشأن تفوق جو بايدن على منافسه ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ويتوقع محللون أن يتخذ بايدن على الأرجح إجراءات تحفيز أكبر من منافسه الرئيس الجمهوري على الرغم من أن احتمالات انقسام الكونجرس بين الديمقراطيين والجمهوريين قد تقوض جهود السياسة المالية لبايدن.

ويستفيد الذهب من إجراءات تحفيز كبيرة نظرا لأنه يعتبر على نطاق واسع تحوطا ضد التضخم وتدهور العملة.

وبحلول الساعة السادسة بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 1909.41 دولار للأونصة.

وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.7 في المئة إلى 1909.80 دولار.

وتوقع بايدن أمس الأربعاء تحقيق النصر في الانتخابات بعد فوزه في ولايات حاسمة فيما تحدث ترامب عن مزاعم تزوير ورفع دعاوى قضائية وطالب بإعادة إحصاء الأصوات.