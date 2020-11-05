الإعلام الإخواني.. محاولات بائسة للوقيعة بين الأشقاء

لا يتوانى الإعلام الإخواني، الذي ترعاه تركيا وقطر، عن محاولات الوقيعة بين الأشقاء العرب، وفي محاولة بائسة يروج هؤلاء مؤخرا إلى أن اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل يلحق ضررا كبيرا بالمصالح المصرية، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب".

تلك المحاولات، سواء داخلية في إسطنبول أو الدوحة، أو خارجية في لندن أو أي عواصم أوروبية أخرى، فهي مكشوفة للجميع ومفضوحة الغرض، والكل يعلم أنها محاولة لتعكير صفو العلاقات بين مصر والإمارات.

كما أنها ليست الأولى من نوعها، فكثيرا ما حاولت تركيا وقطر شق الصف العربي، وتحديدا التحالف الإماراتي المصري السعودي، خط الدفاع الأول عن مصالح المنطقة، التحالف الذي مثل الصخرة التي تتحطم عليها المؤامرات التركية والقطرية.

أردوغان حليف مخلص للإرهابيين، وعلى رأسهم تنظيم الإخوان، ويستغلتهم من أجل أوهامه المتمثلة في عودة الإمبراطورية العثمانية، وما فعله أردوغان في سوريا والعراق وليبيا ليس ببعيد.

والعجيب أن أردوغان الذي يدعي أنه حليف قطر، يعبث بأمن القطريين ويستنزف أموالهم، تحت رعاية تميم بن حمد نفسه، من أجل تمويل مخططاته الخبيثة في المنطقة، مستخدما أنصار الإسلام السياسي "وقود حرب"، وفي مقدمتهم المنتمون لجماعة الإخوان الإرهابية.