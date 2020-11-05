مصرع شاب داخل "ماسورة ري" في الدقهلية

لقي شاب مصرعه، اليوم، داخل ماسورة لري الأراضي الزراعية بقرية " كفر بساط مركز طلخا، بالدقهلية وتمكن الأهالي من انتشال الجثة، وبمناظرة الجثة من قبل مفتش الصحة تبين أن الوفاة نتيجة الغرق ولا توجد شبهة جنائية.

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طلخا، بورود بلاغًا من أهالي قرية "كفر بساط" دائرة المركز، بغرق شاب داخل ماسورة ري.

انتقلت قوة من مباحث المركز إلي مكان البلاغ، وبالفحص تبين غرق "السيد عبد الرازق عبد الرازق" 32 عامًا من قرية كفر بساط مركز طلخا داخل ماسورة مياه بإحدى الترع.

وبسؤال شهود العيان، أكدوا أن الشاب أثناء قيامه بغسل السيارة سقط "الإكصدام" في الترعة وأثناء محاولته إخراجه جرفه التيار إلى داخل ماسورة ري، وتمكن الأهالي من إنتشال الجثة من داخل الماسورة.

وبمعاينة مفتش الصحة الجثة تبين أن الوفاة نتيجة الغرق ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى إخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية والتصريح بدفن الجثة.

وفي سياق متصل، كثف مجلس مدينة شبين القناطر جهوده بمساعدة الأهالي لانتشال سيارة نقل سقطت في ترعة "الشرقاوية" بالمدينة بعد انحراف عجلة القيادة في يد سائقها، دون وقوع خسائر بشرية، وجرى إخطار الأجهزة الأمنية، وكشفت المعاينة أن السائق تفادى الاصطدام بـ"توك توك" فسقط بالترعة.