التنمية المحلية: رفع الإشغالات والمخلفات حول مقار اللجان الانتخابية

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تواصل صباح اليوم مع المحافظين بـ13 محافظة ستشهد إجراء المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في يومي السبت والأحد القادمين، وأكد على اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية وتطهير مقرات اللجان العامة والفرعية كافة.

وأضاف قاسم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خبر اليوم"، الذي يعرض عبر شاشة "on"، أنه أكد على ضرورة التشديد على رفع كل الاشغالات والمخلفات حولها، والتنسيق مع القوات المسحلة والهيئة العليا للانتخابات ووزارتي الداخلية والصحة.

وتابع: "كما جرى ربط غرفة عمليات الوزارة مع 13 غرفة عمليات بالمحافظات التي ستشهد الانتخابات، وبدأ تطهير المقار الانتخابية من اليوم، وأثناء عملية التصويت وبالتحديد في فترة الراحة باليوم اليوم سيتم تطهير أماكن القائمين على العملية الانتخابية وعمل الشوادر الكافية لكبار السن وذوي القدرات الخاصة حتى توجد لهم اماكن يستريحوا فيها أثناء عملية التصويت، وسيجرى التأكيد على الكمامات وتوافرها مع البوابات الخاصة بالتعقيم للناخبين على مدى يومي الانتخابات".