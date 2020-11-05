لترويجه الأدوية المخدرة.. المشدد 3 سنوات لصيدلي بكفر الشيخ

قضت محكمة جنايات فوه "الدائرة الأولى" بكفر الشيخ، بمعاقبة صيدلي بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، بتهمة الإتجار في الأقراص المخدرة دون تصريح من وزارة الصحة.

صدر الحكم في الجلسة المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار أحمد فهمى يونس، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين هيثم محمود أبو حطب، وأحمد محمد عطية، وسكرتارية أحمد جبر، في أحداث القضية رقم 18773 لسنة 2017 جنايات مركز شرطة فوه والمقيدة برقم 3490 لسنة 2017 كلي كفر الشيخ.

تعود أحداث القضية إلى أواخر أكتوبر عام 2017، عندما جرى ضبط "ز.أ.ح.ع"، 45 عامًا، صيدلي، بدائرة مركز شرطة فوه، وبحيازته "35 ألف قرص ترامادول"، يعرضها للبيع من خلال الصيدلية التي يمتلكها، دون صدور قرار من وزارة الصحة بتداولها.

وجرى تحرير المحضر اللازم والتحفظ على المضبوطات وإخطار النيابة العامة التي باشرت تحقيقاتها في الواقعة وأمرت بإحالة المتهم إلى جنايات كفر الشيخ التي قضت بحكمها المتقدم.