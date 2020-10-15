جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب أقراص مخدرة

أحبط رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة، فوزي العميري من ضبط محاولة تهريب كمية من عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاتة وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة مصر للطيران رقم MS-704 القادمة من ميلانو اشتبه شريف سعيد مأمور اللجنة المعين على لجنة الأخضر في الراكب "س.ح.ع" مصري، كان يحمل 4 حقائب وحقيبه هاندباج محاولا الخروج مسرعا من الخط الأخضر بصالة الوصول.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أي أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفي، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة إكس راى بمعرفة علاء عمارة مأمور الفحص فتم تأكيد الإشتباه.

وبالعرض على الدكتور أحمد حسين نائب مدير الإدارة قرر تكليف، عبد الحليم عبد المحسن مأمور الضبط تحت اشراف، ميلاد رسمى مدير الحركة لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 48 علبة بكل منها 2 شريط بكل منه 10قرص بإجمالي 960 قرص من أقراص كونترامال المخدرة مخباة بين طيات الملابس داخل حقائبه .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 106 لسنة 2020 وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى