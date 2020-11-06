6 عروض مسرحية و5 حفلات غنائية.. أبرز الفعاليات الثقافية اليوم

يقدم قطاعات الثقافة اليوم الجمعة 6 نوفمبر، مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية، بالقاهرة والأقاليم، ويأتي أبرزها 5 حفلات جديدة من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية الـ29 تقام بالتوازي علي مسارح الأوبرا، وتبدأ جميعها في الثامنة مساءً.

فعلى مسرح النافورة، يقدم النجم خالد سليم فاصلاً بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجي، إلى جانب فقرات لكل من المطربين فرح الموجي وياسر سليمان وعازف بيانو حمادة النجار ويليه فاصلاً للنجمة ريهام عبد الحكيم.

ويقام على مسرح الجمهورية أمسية طربية بقيادة المايسترو حازم القصبجي يقدمها نجوم الاوبرا محمد شوقي، سامح منير، احمد عصام، اميرة سعيد ، محمد طارق ، حسناء.

وعلى مسرح معهد الموسيقي العربية، يقام حفل كلثوميات بقيادة المايسترو صلاح غباشي، ومشاركة المطربتين صابرين النجيلي ورحاب مطاوع.

وتشهد أوبرا الإسكندرية حفلا من فاصلين بمصاحبة فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقي والغناء العربي بقيادة المايسترو عبدالحميد عبدالغفار، يحييه الثاني الفنان أحمد سعد، أما الأول يتغني خلاله كل من ايمن مصطفي ، مروة حمدي ، محمد متولي، وائل أبوالفتوح، شروق شريف، السيد وهب الله، إلى جانب فقرة موسيقية لعازف تشيللو عماد عاشور.

أما مسرح أوبرا دمنهور، فيقدم الفنان محمد الحلو فاصلاً بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هشام نبوي، يسبقه فاصل لكل من نهاد فتحي، أشرف وليد وعازف كمان جهاد عقل.

وتعرض ‎على المسرح القومي بالعتبة، ‎الساعة الثامنة مساء، مسرحية "المتفائل"، و‎العرض بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، ومأخوء عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام إمام.

وعلى مسرح الطليعة قاعة زكي طليمات، تعرض مسرحية "ريسايكل" ، في الثامنة والنصف مساء، صياغة وإخراج محمد الصغير.

ويعرض على المسرح العائم الصغير بالمنيل، في السابعة مساء، "أفراح القبة"، والعرض عن رواية الكاتب نجيب محفوظ، كتابة وإخراج محمد يوسف المنصور.

وعلى مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر، في السابعة مساء ، تقدم "ليالي سيد درويش" غناء مجموعة من شباب المطربين، تدريب وإشراف دكتور محسن صادق.

وعلى مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة، في السابعة مساء، تعرض "رحلة الزمن الجميل"، من تأليف وأشعار يحيي زكريا، فكرة وإخراج محمد نور.

وبالإسكندرية يعرض على مسرح بيرم التونسي بالشاطبي في الساعة السابعة والنصف مساء، ضمن مبادرة "المؤلف المصري"، مسرحية "لسة فاكر"، تأليف محمد مرسي، إخراج سامح الحضري.

بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، يقيم مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة، في الثامنة مساء، حفل إنشاد ديني للفنانة فاطمة الجنايني وفرقه النيل للآلات الشعبية.

يتضمن الحفل مجموعة من الأغاني الدينية الدينية منها: القلب يعشق كل جميل، يارايحين للنبي الغالي، ولد الهدي، وغيرها.