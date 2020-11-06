دعوى قضائية وطعون.. محاولات ترامب في الحفاظ على مقعد الرئاسة

محاولات أخيرة يائسة يخوضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للحفاظ على مقعد رئيس الولايات المتحدة لفترة ثانية، في مواجهة المرشح الديمقراطي جو بايدن، الذي حقق أرقاما قياسية سواء على مستوى التصويت الشعبي أو أصوات المجمع الانتخابي، حتى أصبحت خسارة الانتخابات احتمالا قويا أمامه، حيث بدأت الحملة الانتخابية دراسة إمكانية الترشح لانتخابات 2024.

وأكد "ترامب"، أن الانتخابات الأمريكية تشهد تزويرا واضحا، حيث قال في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، "أوقفوا التزوير"، وذلك تزامنا مع تقديم عدد من الطعون القضائية في عدد الولايات، وفقا لما قاله في وقت سابق: "سنطعن بنتائج كل الولايات التي فاز بها بايدن مؤخرا بسبب التلاعب بأصوات الناخبين والتلاعب بالانتخابات في الولايات".

وهناك عدد من الولايات الرئيسية التي كان يعول عليها "ترامب" في حسم طريقه نحو الرئاسة، وهي ويسكونسن، ميشيجان، نيفادا، بالإضافة إلى جورجيا، وبنسلفانيا، ولكن الوضع على أرض الواقع كان مختلف حيث حسم بايدن الأمر في ويسكونسن وميشيجان، بينما يواصل التقدم في نيفادا، ويتقلص الفارق بينه وبين ترامب في جورجيا وبنسلفانيا مع استمرار فرز الأصوات.

وبالرغم من تقدم ترامب في ولاية بنسلفانيا إلا أنها طالبت المحكمة العليا للولايات المتحدة للتدخل في قضية معلقة تطعن في قرار المحكمة الذي سمح بفرز الأصوات عبر البريد بعد يوم الانتخابات، وهي الأصوات التي قد تغير النتيجة لصالح بايدن، وفي ولاية نيفادا، رفع ترامب والحزب الجمهوري دعوى قضائية ضد أمين سجل مقاطعة كلارك للطعن في عمليته لمراقبة معالجة الاقتراع واستخدام برامج الذكاء الاصطناعي للتحقق من التوقيعات على بطاقات الاقتراع عبر البريد.

أما في جورجيا رفعت ترامب والحزب الجمهوري، دعوى قضائية بعد أن شهد أحد مراقبي الاقتراع التابع للحزب "فرز أصوات لم تتم معالجتها بشكل صحيح على ما يبدو، إذ اختلطت بمجموعة أخرى من بطاقات تم فرزها بالفعل"، وطالبت من قاض في جورجيا أن يصدر أمرا بفصل بطاقات الاقتراع التي تصل متأخرة وحجزها كي لا تُحصى.وفي ولاية ميشيجان، التي حسمها بايدن، رفعت حملة ترامب دعوى قضائية لوقف فرز الأصوات على مستوى الولاية حتى يتم منح مسؤولي الحملة إمكانية الوصول لمراقبة بطاقات الاقتراع عبر البريد التي يتم ففتحها وفرزها"، ولكن خسرت الدعوى القضائية وتم رفضها.

وتخطط حملة ترامب إلى تقديم طلب رسمي بإعادة فرز الأصوات في ولاية ويسكونسن التي حسمها بايدن، بحسب النتائج الأولية، ولكن ولا يمكن طلب إعادة الفرز رسميا حتى اكتمال الفرز رسميا، والذي قد يتأخر حتى 17 نوفمبر الجاري.