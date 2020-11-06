قصة "صناعة السلاح" بمصر.. بدأت منذ 7 آلاف عام

"نحن نُصنع السلاح منذ 7 آلاف سنة"، عبارة تستقبلك أثناء دخولك إلى مقر وزارة الإنتاج الحربي، ليُثار في الأذهان تساؤلات كثيرة حول كيفية تصنيع السلاح في مصر منذ آلاف السنين رغم تدشين المصانع الحربية رسمياً في مصر في خمسينيات القرن الماضي.

"سعيد النقيب"، نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للإنتاج الحربي، روى في تصريحات له على هامش احتفال وزارة الإنتاج الحربي بالعيد السادس والستين للإنتاج الحربي، الذي يوافق ذكرى إنتاج أول طلقة مصرية، تاريخ تصنيع السلاح في مصر، مشيراً إلى أن شعار وزارة الإنتاج الحربي، هو "حامل السهم"، و"الرمح"، وهي أول أسلحة مصرية، والتي صنعت قبل 7 آلاف سنة.

الحماية من الحيوانات الشرسة

وأوضح رئيس النقابة العامة للإنتاج الحربي، في تصريحاته، أن المصريين القدماء حينما بدأوا في تصنيع السلاح قبل 7 آلاف سنة، كان ذلك لحمايتهم من الحيوانات الشرسة التي كانت تهاجمهم وقتها، ومع تطور الزمان، وترحال الكثير من الشعوب والحضارات، استخدمت تلك الأسلحة لمواجهة الأعداء، مع العمل على تطويرها، مثلما ظهرت بعدها العجلات الحربية على سبيل المثال.

أول جيش نظامي

وأشار إلى أن الجيش المصري المنظم الذي أنشئ في عام 3200 قبل الميلاد، كان يحتاج لسلاح، لتنشئ ورش من آلاف السنين لتصنيع السلاح في مصر، وهي حقيقة يجب أن يفخر بها مصر والمصريين، وهو ما يذكره التاريخ لنا بأحرف من نور.

محمد على باشا

وأوضح أن القفزة الصناعية التالية في مجال الصناعات الدفاعية في مصر، كانت في عهد محمد على باشا، حينما أنشئ مصانع لتصنيع السلاح، والبارود.

انطلاقة الضباط الأحرار

ولفت إلى أن النقلة الحقيقية في مجال تصنيع السلاح في مصر، كانت على يد "الضباط الأحرار"، بعد فضيحة "الأسلحة الفاسدة"، كما أن الأسلحة المتواجدة لديهم كانت قليلة، ليذهبوا إلى وزارة "النحاس باشا"، ويطلبوا إنشاء مصانع للتسليح الشخصي للضابط والجندي على الأقل، وهي "الطبنجة والبندقية والذخيرة"، لتأتي ماكينات بالفعل وتوضع في القصر الجمهوري عام 1948.

أول طلقة مصرية

وواصل أنه كانت هناك مخاوف من انفجار البارود والكبسول داخل القصر الجمهوري، لينتقل المصنع إلى مدينة قها، وتكون بداية إنشاء مصنع 27 الحربي، والذي أصبح اليوم مصنع 270 الحربي، ولكن البداية الحقيقية له كانت بوضع حجر الأساس له على يد الرئيس الراحل محمد نجيب، وافتتاح الرئيس جمال عبدالناصر له، واحتفاله بتصنيع أول طلقة مصرية حينها.

طفرة في عهد السيسي

وأشار إلى أن المصانع الحربية تطورت على مدار سنوات طوال، حتى الطفرة والإنجازات التي حققتها، وما زالت تحققها حالياً في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعهد الوزير الراحل الفريق محمد سعيد العصار، والمهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي الحالي.