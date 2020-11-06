11 مستندا للحصول على وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي.. تعرف عليها 

تستعرض «الوطن» خلال التقرير التالي، المستندات المطلوبة لتخصيص وحدة سكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعي، بالتزامن مع طرح عدد من الوحدات في المدن الجديدة خلال شهر نوفمبر الجاري.

المستندات المطلوبة

1 صورة بطاقة

2 قسيمة زواج أو طلاق أو شهادة وفاة كمبيوتر.

3 شهادات ميلاد الأولاد.

4 قيد عائلي

5 عقد إيجار اذا كنت مستأجر، وغير مطلوب منك لو كنت تقيم بمنزل الأسرة.

6 إيصال مرافق جديد « مياه، كهرباء، غاز».

7 مفردات مرتب للزوجين، وإذا كانت الزوجة لا تعمل يتم كتابة إقرار بعدم عمل الزوجة.

8 برنت تأمينات.

9 إستمارة التقديم.

10 أصل إيصال شراء كراسة الشروط.

11 أصل إيصال دفع جدية الحجز.

كانت «الوطن» حصلت على نسخة من كراسة شروط وحدات إسكان مبادرة عبدالفتاح السيسي لتوفير سكن ملائم للمصريين.

وتضمنت كراسة الشروط مواقع الوحدات السكنية المتاحة بالمدن الجديدة، وإقرار الإلتزام بتقديم كافة البيانات الصحيحة، والمستندات اللآزمة للحصول على الوحدات السكنية.

وكانت وزارة الإسكان، والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أعلنت طرح 125 ألف وحدة سكنية لمتوسطى ومحدودى الداخل، والمعروفة شعبيا بوحدات إسكان الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وهديته للشعب المصري لتوفير وحدات سكنية بمساحات 75 مترا وتصل إلى 120 مترا، إعتبارا من الأحد الماضي، وذلك لذوى الإحتياجات الخاصة، ثم يلية فتح باب التقديم لجميع المصريين بداية من الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر الجاري، يوم الاثنين القادم وذلك في إطار دعم الدولة لذوي الهمم والمعاقين وذوي القدرات الخاصة.

تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي :

وكان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة أكد أن هذا الطرح يأتى تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير وحدات سكنية لمحدودى ومتوسطى الدخل، حيث تعمل الوزارة على توفير سكن لائق لجموع المصريين، وشرائح المجتمع على إختلاف إمكانياتهم، بهدف تحقيق رغبة المصريين فى تملك المسكن الخاص بهم.

كراسة شروط وحدات الإسكان الاجتماعي بمكاتب البريد

وكانت المهندسة مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقارى، أعلنت شراء كراسة الشروط المُتضمنة إستمارة حجز الوحدة السكنية، من خلال أى مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، مشيرة إلى أنه يتم طرح 100 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب بمشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل، بـ10 مدن جديدة (بدر "حدائق العاصمة" – حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة "منطقة غرب المطار" – 15 مايو – العاشر من رمضان – العبور الجديدة – السادات – المنيا الجديدة – ملوى الجديدة – أسوان الجديدة)، ويُحظر شراء الوحدات نقداً ويتم السداد بنظام التمويل العقارى بسعر عائد 7 % سنوياً (متناقصة) لمدة تصل إلى 20 عاماً، ويكون الحد الأقصى لقسط التمويل لا يتجاوز 40 % من صافى الدخل الشهرى (بزيادة سنوية تصل إلى 7 %)، حيث يتم حسابه طبقاً لسعر بيع الوحدة ودخل وسن صاحب الطلب.

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين

وكانت مى عبدالحميد، أكدت أن الشروط الواجب توافرها فى المتقدمين لحجز وحدات الإسكان الإجتماعي، تتمثل في الآتي :

1 - أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً مصرى الجنسية،

2 - ألا تقل سنه عن 21 عاماً ولا تزيد عن 50 عاماً فى تاريخ نهاية الإعلان،

3 - أن يكون الحد الأدنى لصافى الدخل الشهرى للتعامل بنظام التمويل العقارى 1500 جنيها.

4 - أن يكون المتقدم من مُنخفضى الدخل، ولا يزيد صافى دخله السنوى من جميع مصادر دخله عن 72 ألف جنيه سنوياً للأسرة (بما يُعادل 6 آلاف جنيه شهرياً) وعن 54 ألف جنيه سنوياً للأغزب (بما يُعادل 4500 جنيه شهرياً.

5 - لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية فى المدن الجديدة والمحافظات فى الإعلان الواحد.

6 - ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت فى حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير، وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاونى أو دعم من المشروع القومى للإسكان أو إحدى الجهات العامة التى تقدم دعماً للحصول على وحدة سكنية، أو مالكاً لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

7 - يشترط أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة - الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها - أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملاً أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.

8 - يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الإجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة 5 سنوات.

9 - ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 5 سنوات من تاريخ الاستلام أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق، ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المُنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر) وتكلفته، دفعة واحدة إلى الصندوق، وذلك وفقاً لأحكام قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى رقم 93 لسنة 2018 وقرارات مجلس إدارة الصندوق فى هذا الشأن.

تخصيص الوحدات السكنية إلكترونياً

ويتم التخصيص إلكترونياً عن طريق قرعة عشوائية بالحاسب الآلى، وفى حالة زيادة عدد الحاجزين عن عدد الوحدات المُتاحة بالمدن المعلن عنها تكون الأولوية طبقاً للترتيب التالى، المتزوج ويعول (شاملاً: الأرمل/ة ويعول - المطلق/ة ويعول) والأولوية للأصغر سناً وفى حالة تساوى السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عدداً، ثم المتزوج والأولوية للأصغر سناً، ثم الأعزب والأولوية للأصغر سناً.

ويتم طرح وحدات إسكان اجتماعى بمساحة تصل إلى 75 م2 (غرفتين وصالة) بمقدم جدية الحجز لها 12.5 ألف جنيه، بخلاف 350 جنيها مصروفات إدارية (لا ترد ولا تسترد)، ومبلغ الدفعة الواحدة للدفعات ربع السنوية (12 دفعة)، 2100 جنيه، كما يتم طرح وحدات إسكان اجتماعى بمساحة تصل إلى 90 م2 (3 غرف وصالة) بمقدم جدية الحجز لها 15.5 ألف جنيه، بخلاف 350 جنيها مصروفات إدارية (لا ترد ولا تسترد)، ومبلغ الدفعة الواحدة للدفعات ربع السنوية (12 دفعةج)، 2600 جنيه، بالإضافة إلى سداد 5 % من إجمالى سعر البيع النهائى للوحدة لوديعة الصيانة، ويتم سداد نحو 85 % من باقى إجمالى سعر بيع الوحدة النهائى بالتمويل العقارى.

وحدات الإسكان لمتوسطى الدخل

وكانت المهندسة مى عبدالحميد، أعلنت طرح 25 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب لمتوسطى الدخل، بـ10 مدن جديدة (بدر "حدائق العاصمة" – حدائق أكتوبر – 6 أكتوبر – 15 مايو – العاشر من رمضان – العلمين الجديدة – المنيا الجديدة – ناصر "غرب أسيوط" – رشيد الجديدة – أسوان الجديدة)،أمشيرة إلى أنه يتم طرح وحدات بمساحة 100 م2 (3 غرف وصالة) بمبلغ جدية حجز 48 ألف جنيه، بخلاف 400 جنيه مصروفات إدارية (لا ترد ولا تسترد)، ومبلغ الدفعة الواحدة للدفعات ربع السنوية (12 دفعة)، 10 آلاف جنيه، بجانب وحدات بمساحة 110 م2 (3 غرف وصالة) بمبلغ جدية حجز 51 ألف جنيه، بخلاف 400 جنيه مصروفات إدارية (لا ترد ولا تسترد)، ومبلغ الدفعة الواحدة للدفعات ربع السنوية (12 دفعة)، 10.5 ألف جنيه، وكذا وحدات بمساحة 120 م2 (3 غرف وصالة) بمبلغ جدية حجز 55 ألف جنيه، بخلاف 400 جنيه مصروفات إدارية (لا ترد ولا تسترد)، ومبلغ الدفعة الواحدة للدفعات ربع السنوية (12 دفعة)، 11.5 ألف جنيه، بالإضافة إلى سداد 5 % من إجمالى سعر البيع النهائى للوحدة لوديعة الصيانة، ويتم سداد نحو 65 % من باقى إجمالى سعر بيع الوحدة النهائى بالتمويل العقارى.

وكانت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أشارت إلى أنه يتم سداد ثمن الوحدة المتبقى بنظام التمويل العقارى بسعر عائد 8 % سنوياً (متناقصة) لمدة تصل إلى 20 عاماً وفقاً لشروط مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى لمتوسطى الدخل الصادرة فى ديسمبر 2019 وتعديلاتها، ولا يتجاوز الحد الأقصى لقسط التمويل 40 % من صافى الدخل الشهرى (بزيادة سنوية تصل إلى 7 %)، حيث يتم حسابه طبقاً لسعر بيع الوحدة ودخل وسن صاحب الطلب.

الشروط الواجب توافرها لحجز وحدات متوسطي الدخل

وفيما يتعلق بالشروط الواجب توافرها فى المتقدمين لحجز وحدات متوسطى الدخل، قالت مى عبدالحميد: يجب أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً مصرى الجنسية، وألا تقل سنه عن 21 عاماً فى تاريخ نهاية الإعلان، وأن يكون المتقدم من متوسطى الدخل، ولا يزيد صافى دخله السنوى من جميع مصادر دخله عن 108 آلاف جنيه سنوياً للأسرة (بما يُعادل 9 آلاف جنيه شهرياً) وعن 84 ألف جنيه سنوياً للأعزب (بما يُعادل 7000 جنيه شهرياً)، ولا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية فى المدن الجديدة والمحافظات فى الإعلان الواحد، وألا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت فى حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير، وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاونى أو دعم من المشروع القومى للإسكان أو إحدى الجهات العامة التى تقدم دعماً للحصول على وحدة سكنية، أو مالكاً لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعى، أو استفاد من مبادرات التمويل العقارى الصادرة من البنك المركزى بقرارات مجلس إدارته بتاريخ فبراير 2014 أو بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتهما.