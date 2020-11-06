ترامب يتقدم في 3 ولايات وبايدن يتقدم في ولاية واحدة

أفادت "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها بتقدم الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، على منافسه الديموقراطي جو بايدن، بقرابة ثمانين ألف صوت في كارولينا الشمالية، بعد فرز نحو 97% من الأصوات، وكذلك تقدمه على بايدن بألف و775 صوتا في جورجيا بعد فرز 99% من الأصوات، وتقدمه على بايدن بأكثر من 26 ألف صوت في بنسلفانيا، بعد فرز قرابة 96% من الأصوات.

بينما تقدم بايدن على ترامب بأكثر من 11 ألف صوت في نيفادا بعد فرز نحو 90% من الأصوات.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أكد أن الانتخابات الرئاسية الامريكية شهدت العديد من المخالفات في بنسلفانيا، بسبب "الماكينة الديموقراطية الفاسدة التي حاولت تحريف مجرى الانتخابات" بحسب تصريحاته.

وقال "ترامب"، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده للتعليق على الانتخابات الرئاسية، "أنا أعرف أن الأمور سيئة هناك وتتفاقم وفي بنسلفانيا حاول الديموقراطيون تمديد تلقي الأصوات 3 أيام بعد يوم الانتخابات، وهم يحسبون ويعدون ويفرزون تلك الأصوات دون التأكد من مطابقتها للتوقيعات وأهلية التصويت"، مؤكدًا أنهم يساهمون في تكرار حدوث المخالفات.

وواصل "أنا أتحدى أي ديموقراطي يقول لي أنه يدافع عن الأصوات القانونية نحن نريد كل صوت قانوني معد ومحسوب ومفرز وهذا ما ندافع عنه ولا نريد أي صناديق اقتراع سرية ولا نريد أي أصوات تأتي من مكان مجهول".

وأضاف: "اعتقد أننا سنفوز بهذه الانتخابات بسهولة وسيكون هناك العديد من المخالفات الموثقة، وربما سيكون هناك أعلى نسبة من هذه المخالفات وستكون هناك أدلة على هذه الأمور"، مشيرًا أنه حذر من عملية التصويت بالبريد لأنها قابلة للتزوير بسهولة.

وأشار "ترامب"، أنه يتحدث عن نطاق واسع للتزوير عبر التصويت بالبريد "حدثت قصص مريعة وشنيعة ولا يمكن أن تحدث في الولايات المتحدة، بصرف النظر عن الفائز، ولا يجب أن نسمح بحدوث ذلك في دولتنا، وهذا أمر مخز إذا سمح له بالحدوث".

واختتم: "نتمنى ألا يتواصل هذا ونقول أنه يجب أن تكون هناك عملية قضائية وهي يدعي على بعض الولايات وأنا أدعي ولايات أخرى، والقضاة هم من يحسمون هذه الدعاوي ويجب ألا نسمح بهذا في دولتنا".