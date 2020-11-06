أمريكا تحطم الرقم القياسي لإصابات كورونا بـ118 ألف حالة جديدة

حطمت الولايات المتحدة رقمها القياسي، لليوم الثاني على التوالي في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حيث تجاوزت 118 ألف إصابة جديدة.

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أن مسؤولي الصحة حذروا من أن موسم البرد والإنفلونزا سيزيد من أعداد الحالات بشكل مقلق، على الرغم من أن الأرقام ارتفعت في موعد أقرب مما كان متوقعًا.

وذكرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، أن العدد الإجمالي للوفيات بسبب كورونا سيبلغ نحو 266 ألفًا بحلول نهاية نوفمبر.

وجاء العدد الدقيق لحالات الإصابة في الأربع والعشرين ساعة الماضية كان 118 ألفا و629 حالة، وفق بيانات جامعة جونز هوبكنز.

وتم الإبلاغ عن حوالي 1187 حالة وفاة بزيادة 20 بالمئة تقريبًا، عن نفس اليوم من الأسبوع الماضي.