خروج 3 متعافين من "عزل سيدي سالم" بكفر الشيخ  

قال الدكتور صلاح زغلول، مدير مسشتفى سيدي سالم المركزي بكفر الشيخ، إن 3 حالات من مصابي فيروس" كورونا"، خرجت من قسم العزل بالمستشفى بعد تحسن حالتهم.

وأضاف "زغلول" أن القسم يقدم الرعاية الكاملة لمن يثبت إصابته بالفيروس، حيث يجرى تقديم العلاج اللازم وفق البروتوكولات المحدثة من وزارة الصحة، كما يجرى توفير الواقيات الشخصية للفريق الطبي المعالج.

يُذكر أن مستشفيات كفر الشيخ العامة والمركزية، خصصت أقسامًا للفرز والعزل لاستقبال مصابي كورونا، ويجرى تقديم الدعم اللازم لهم وتحويل الحالات التي تحتاج لرعاية فائقة، إلى المستشفيات المجهزة سواء عزل بلطيم أو قسم العزل بمستشفى كفر الشيخ الجامعي.