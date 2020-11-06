أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-11-2020 في مصر

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 6 نوفمبر، حالة من الاستقرار مقارنة بأسعار مساء أمس، واستمرارا للخدمات التي تقدمها "الوطن" لقرائها، نستعرض أسعار الذهب عيار 24، وعيار 21، وعيار 18، والجنيه الذهب.

الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 963 إلى 966 جنيهًا.

الذهب عيار 21 اليوم

تباين سعر الذهب عيار 21 ليتراوح بين 843 إلى 845 جنيهًا.

الذهب عيار 18 اليوم

اختلف سعر الذهب عيار 18 بين 723 إلى 724 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب إلى 6,744 إلى 6,760 جنيهًا.

ومنذ بداية العام الجاري، ربح الذهب 28% بدعم من سياسة نقدية يسيرة اتبعتها البنوك المركزية، لمحاولة السيطرة على الأضرار الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19".

وشهد سعر الذهب تراجعًا فى الأسواق العالمية الثلاثاء الماضي، مع ترقب المستثمرين الحذرين نتيجة الانتخابات الأميركية التي تشير النتائج الأولية لتقدم المرشح الديمقراطي جو بايدن على الرئيس الحالي الجمهوري دونالد ترامب.

وتوقع الخبراء، أنه في حال سيناريو فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، من شأنه دفع سعر الذهب للصعود بسبب حالة عدم اليقين التي من المقرر أن تسود الأسواق في ضوء السياسات الجديدة التي سوف يتبعها المرشح الديمقراطي، أما في حال فوز ترامب، من المرجح أن يشهد سعر الذهب هبوطا.

وعلى جانب آخر، ووفقا لتحليل شركة "كوست كابيتال" الكندية للخدمات الائتمانية، فإن الذهب هو الفائز الحقيقي في الانتخابات الأمريكية، بصرف النظر عمن سيفوز.

ويؤكد التحليل أن الذهب والشركات المالكة لمناجمه رابحون من الانتخابات الأمريكية، أيًا ما كانت نتيجتها، لأن ببساطة الرئيس الفائز في الانتخابات، سواءً كان دونالد ترامب أم جو بايدن، سيتبنى برنامجا ماليا ضخما، لتحفيز الاقتصاد الأمريكي في مواجهة التداعيات الناجمة عن تفشي جائحة "كوفيد 19".

وفسر التحليل ذلك بأن أن الحكومة الأمريكية ستطبع التريليونات من الدولارات لاستخدامها في هذا البرنامج وعليه، فستضطر الحكومة إلى شراء كميات هائلة من الذهب بالتوازي مع الدولارات المطبوعة، لتكون بمثابة احتياطي استراتيجي في حال انخفاض قيمة الدولار، وهو أمر متوقع.

وبحسب التحليل، فإنه علاوة على ذلك، ستؤدي المحفزات، سواء كانت في صورة زيادة الإنفاق الحكومي او خفض الضرائب، فمن المتوقع أن تؤدي إلى اتساع العجز الموجود أصلا في الموازنة العامة، المر الذي قد يهز ثقة المستثمرين ويضطرهم إلى التحول صوب الملاذ الاستثماري الآمن المعهود تاريخياًن وهو الذهب.

يُذكر أن أسعار الذهب قد سجلت ارتفاعا هائلا في أغسطس الماضي فتجاوزت 2000 دولار للأونصة من عيار 24 قيراط، قبل أن تتراجع لتستقر عند 1900 دولار خلال الأسابيع الأخيرة. وبلغ سعر الأربعاء الماضي 1912.41 دولار.

وقفزت أسعار الذهب في السعودية خلال التعاملات اليوم الجمعة، متأثرة بالارتفاع العالمي للمعدن الأصفر بدعم آمال التحفيز الاقتصادي، حيث قفز سعر جرام الذهب عيار 24 ليسجل 234.78 ريال وكذلك جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في المملكة ليصل إلى 205.43 ريال وأخيرًا عيار 18 ارتفع أيضا ليصل إلى 176.09 ريال.