إصابة فلاح بطلق ناري في مشاجرة على حدود أرض زراعية بأسيوط

أصيب فلاح بطلق ناري بالوجه في مشاجرة نشبت بالأسلحة النارية بين عائلتين، بسبب خلاف على حدود أرض زراعية، بمنطقه الشهاونة بالغنايم غرب في محافظة أسيوط.

وتلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطار من مأمور مركز شرطة الغنايم بوصول بلاغا من المستشفى المركزى بوصول "أمير عبدالساتر سيد"، 34 عاما، مقيم بمنطقه الشهاونة بالغنايم غرب دائرة المركز، مصاب بطلق ناري بالوجه، وجرى إجراء الإسعافات الأولية اللازمة له بالمستشفى، وتحويله لمستشفى أسيوط الجامعي.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز، وبسؤال أفراد الأسرة، ذكروا أن إصابته إثر طلق ناري خرطوش بالوجه، نتيجة مشاجره نشبت بينه وجيرانه؛ بسبب خلاف على حدود أرض زراعية، وتحرر المحضر اللازم، وجارى ضبط المتهمين، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

من ناحية أخرى، تمكن فريق ضباط إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بمشاركة قطاع الأمن العام بأسيوط، من خلال حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن، لاستهداف دائرة مركز شرطة أبو تيج، من ضبط 10 قطع سلاح ناري (2 بندقية آلية - 3 بنادق خرطوش - مسدس- 4 فرد خرطوش).