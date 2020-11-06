معاش تكافل وكرامة يا وزيرة التضامن

أعمل في مجال المعمار كعامل بناء، وعمرى 45 عامًا، متزوج ولدي طفلان، وليس لدي مهنة أو وظيفة أخرى، أو معاش أو أراضي، ولذلك تقدمت لمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ للحصول على معاش تكافل وكرامة منذ 3 أعوام، وانتظرت أن أحصل على المعاش، نظرُا لأن جميع الشروط تنطبق عليّ، غير أني فوجئت أنني مرفوض من الوزارة، وعندما سألت عن السبب لم أجد ردًا أو سبب وجيه.

أناشد الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن التكرم بمنحي المعاش، تيسيرًا على أسرتي، حتى نستطيع أن نواجه مصاعب الحياة.

قطب محمد عبدالله

الحامول – كفر الشيخ