معاش تكافل وكرامة يا وزيرة التضامن
كتب:
نبض الشارع
10:55 ص | الجمعة 06 نوفمبر 2020
معاش تكافل وكرامة
أعمل في مجال المعمار كعامل بناء، وعمرى 45 عامًا، متزوج ولدي طفلان، وليس لدي مهنة أو وظيفة أخرى، أو معاش أو أراضي، ولذلك تقدمت لمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ للحصول على معاش تكافل وكرامة منذ 3 أعوام، وانتظرت أن أحصل على المعاش، نظرُا لأن جميع الشروط تنطبق عليّ، غير أني فوجئت أنني مرفوض من الوزارة، وعندما سألت عن السبب لم أجد ردًا أو سبب وجيه.
أناشد الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن التكرم بمنحي المعاش، تيسيرًا على أسرتي، حتى نستطيع أن نواجه مصاعب الحياة.
قطب محمد عبدالله
الحامول – كفر الشيخ