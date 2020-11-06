في لجنتك الانتخابية.. الضوابط الصحيحة للتصويت بالمرحلة الثانية للنواب

ساعات قليلة وينطلق التصويت بالجولة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، التي تشهد تنافس عدد من المرشحين في المحافظات المعنية، وتوجد عدة ضوابط هامة لضمان سلامة التصويت.

وينطلق التصويت يومي غدا السبت وبعد غد الأحد 7 و8 نوفمبر الجاري، في محافظات "القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء".

قواعد لجنتك الانتخابية

ومن بين الضوابط الهامة لعملية الاقتراع، التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أن تكون اللجان الانتخابية أقرب للناخبين من محل إقامتهم تيسيرًا عليهم، بجانب قواعد لدخول اللجان الانتخابية وللتعاملِ مع المشرفين عليها وأمنائها، بينها تعقيم المقرات الانتخابية قبل بدء في التصويت، وتوفير كمامات مجانية للناخبين، والتقيد بمسافات آمنة أمام مراكز الاقتراع تحسبا لفيروس كورونا المستجد.

كما تم تكليف موظف مختص من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، لتنظيم ومراقبة المسافات الآمنة وتنظيمها باستمرار، وارتداء الكمامات الواقية على أطراف العملية الانتخابية، وتقليل عدد الناخبين بكل لجنة فرعية، فضلا عن تكليف موظف آخر مختص من قبل الهيئة بكل لجنة فرعية للتعرف على شخصية الناخب بسبب ارتدائه الكمامة، وكذلك في لجان السيدات تكليف موظفة من قبل الهيئة للقيام بهذا العمل، وآخرا للتعرف على هوية الناخب في حالة الشك.

ضوابط التصويت

جاءت ضوابط الناخب للإدلاء بصوته في اللجان كالتالي:

- على رئيس اللجنة التأكد من شخصية كل ناخب ويسلمه بطاقة تصويت على ظهرها ختم أو توقيعه، بعد الإطلاع على رقمه باللجنة الفرعية.

- ينتقل الناخب لإدلاء رأيه سريًا ويختار مرشحيه الفرديين وفقًا للمقاعد المخصصة للدائرة، وقائمة واحدة.

- عقب ذلك يطويهم ويضعه في الصندوق الخاص بالنظام الفردي والآخر لنظام القائمة.

- بعد انتهاء التصويت، يوقّع الناخب باسمه في كشوف الناخبين سواء كتابة أو بصمة، كما يوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة له بكشوف الناخبين.

ولعدم إبطال الصوت يجب الالتزام بالتالي:

- مراعاة عدم استخدام القلم الرصاص.

- تكون علامة الاختيار واضحة وداخل خانة الاقتراع.

- الالتزام بالعدد المحدد للمرشحين بالتصويت في الدائرة الانتخابية.

- عدم كتابة أي علامات أو إشارة على ورقة التصويت أو اتلافها.

- اختيار قائمة واحدة، وعدد المرشحين المحددين للدائرة، دون زيادة أو نقصان.