البرلمان يقر 14 اتفاقية في جلسة الأحد الماضي.. خلق فرص العمل الأبرز

أصدرت الأمانة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمود فوزي تقريرًا مفصلا بحصاد الاتفاقيات الدولية التس وافق عليها المجلس، بجلسته العامة الأحد الماضي برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، وشملت 14 اتفاقية دولية على النحو الآتي:

1- قرار رئيس الجمهورية رقم (367) لسنة 2020 بالموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا، بشأن تنفيذ مشروع "التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام في مصر".

2- قرار رئيس الجمهورية رقم (398) لسنة 2020، بالموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بجمهورية مصر العربية وبرنامج الأغذية العالمي في مصر بشأن إنشاء مركز الأقصر التنسيقي، من أجل تعزيز المرونة والابتكار ونشر المعرفة بصعيد مصر.

3- قرار رئيس الجمهورية رقم (399) لسنة 2020، بالموافقة على خطاب تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وبرنامج الأغذية العالمي بشأن الخطة الاستراتيجية القطرية.

4- قرار رئيس الجمهورية رقم (403) لسنة 2020، بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع "المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة في صعيد مصر من خلال تحسين قدراتهن وتنمية المجموعات المنتجة".

5- قرار رئيس الجمهورية رقم (404) لسنة 2020، بالموافقة على اتفاق الشراكة الثلاثي الأطراف لتنفيذ برنامج "المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية في مصر"، بين حكومة جمهورية مصر العربية وشركة سيماريس والوكالة الفرنسية للتنمية.

6- قرار رئيس الجمهورية رقم (415) لسنة 2020، بالموافقة على تعديل الاتفاق الموقع بين جمهورية مصر العربية والمنظمة الدولية للهجرة بتاريخ 21/5/1995 بشأن الوضع القانوني والمزايا والحصانات الخاصة بالمنطقة في مصر.

7- قرار رئيس الجمهورية رقم (447) لسنة 2020، بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا بشأن منحة بمبلغ 150 ألف يورو لتمويل مشروع "خلق فرص عمل للشباب، من خلال التدريب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات لصالح وزارة الشباب والرياضة".

8- قرار رئيس الجمهورية رقم (454) لسنة 2020، بالموافقة على اتفاق القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، بشأن مشروع تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (المرحلة الثالثة) بمبلغ 95 مليون دولار أمريكي.

9- قرار رئيس الجمهورية رقم (483) لسنة 2020، بالموافقة على عقد قرض تسهيل التصحيح الهيكلي (السادس) بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي، بمبلغ 153 مليون و475 ألف دينار عربي حسابي، بما يعادل نحو 630 مليون دولار أمريكي.

10- قرار رئيس الجمهورية رقم (583) لسنة 2020 بالموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي، بشأن برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر بمبلغ 225مليون يورو.

11- قرار رئيس الجمهورية رقم (477) لسنة 2020 بالتعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول.

12- قرار الرئيس رقم (484) بالموافقة على التعديل الخامس على اتفاقية منحة المساعدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا.

13- قرار رئيس الجمهورية رقم (474) لسنة 2020 بالموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية بشأن التعليم الأساسي -مرحلة ثانية- بين مصر والولايات المتحدة.

14- قرار رئيس الجمهورية رقم (473) لسنة 2020 بالموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، لتحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة.