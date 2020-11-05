انطلاق المرحلة الثانية لانتخابات النواب السبت

أعلن المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بدء انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب بعد غد السبت، ولمدة يومين في 13 محافظة، والانتهاء من طباعة بطاقات إبداء الرأي بالنظامين الفردي والقائمة لانتخابات مجلس النواب، وكشوف الناخبين ومحاضر الاقتراع والفرز وأوراق العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن الهيئة عاينت المقار الانتخابية، للتأكد من السلامة الإنشائية والفنية لها، حيث بلغت عدد اللجان الفرعية 9468 لجنة.

وأوضح أنه تم تسليم القضاة المشرفين على انتخابات المرحلة الثانية الأوراق الانتخابية البالغ عددهم 12 ألف قاضيا "أساسيا واحتياطيا"، وتسليم كل قاضي حقيبة تحتوي على المستلزمات اللازمة للوقاية من انتشار فيروس كورونا والمتضمنة كمامات طبيبة وقفازات يدوية وكحول، موجها لقضاة مصر الشكر عما يبذلونه من جهد مضني ومشقة من أجل خدمة الوطن، وتمكين الناخبين المصريين من اختيار نوابهم.

وأكد لاشين إبراهيم، أن الهيئة الوطنية للانتخابات، شددت على جميع أطراف العملية الانتخابية، بضرورة الالتزام بالإجراءات التي حددتها الهيئة للوقاية من فيروس كورونا، حيث لن يسمح لأي شخص الدخول إلى اللجان الفرعية بدون كمامة، مع توفير كمامات مجانية أمام مراكز الاقتراع لمن لا يحملها من الناخبين، فضلا عن تخصيص منسق للطوابير لمراقبة مدى الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، والتأكيد على تعقيم اللجان، قبل وبعد التصويت خلال يومي التصويت، مضيفا أن الهيئة خصصت خط ساخن رقم 19826، وذلك لاستقبال والرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب.

وأوضح إبراهيم، أن البعثات الدبلوماسية المصرية في 124 دولة أجنبية، تواصل استقبال خطابات المصريين بالخارج المتضمنة بطاقات الاقتراع التي أدلوا فيها بأصواتهم، وعقب انتهاء اليوم الأخير غدا، لاستقبال الخطابات الواردة للجنة بمقار البعثات الدبلوماسية المصرية، تتولى فرز الأصوات يقوم في مقارها تحت إشراف رؤساء اللجان.

انتهت الوزارت والمحافظات والأجهزة التنفيذية من تجهيز المدارس والمقار الانتخابية، الاستعدادات لإجراء المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، التي تبدأ غدا السبت، ولمدة يومين" 7 و8 نوفمبر" الجاري في 13 محافظة، هي "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".

وأعلنت المحافظات، الانتهاء من تعقيم اللجان وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتعليمات، بارتداء الكمامات خلال عملية التصويت، ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعي.

وأعلنت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم، الانتهاء من كل الاستعدادات لتأمين اللجان الانتخابية، وقام مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية بكل المحافظات، بالمرور على القوات المشاركة فى عمليات التأمين، للتأكد من مدى جاهزيتها، والتشديد على أهمية الالتزام بحُسن معاملة المواطنين، خلال تنفيذ محاور الخطة الأمنية، ومراعاة البعد الإنساني، خاصةً مع كبار السن، وذوي الإحتياجات الخاصة.

وأكدت وزارة الداخلية، على مواصلة الجهود واستنفار كل الطاقات للحفاظ على أمن المواطنين، وثقتها في وعي المواطنين بالجهود التى يبذلها رجال الشرطة، لتوفير مناخ آمن لسير العملية الانتخابية، وتهيب بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن، والتعاون مع رجال الشرطة، لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.

وأعلنت محافظة القاهرة الانتهاء من استعدادت مرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب المقرر واستقبال الناخبين بالقاهرة والبالغ عددهم حوالى 7797709 ناخب موزعون علي 19 لجنة عامة بها 1431 لجنة فرعية داخل 630 مركز انتخابي حيث تم إتمام تجهيز وإعداد المقار الانتخابية.

وأكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة الالتزام بالحيادية والشفافية التامة في التعامل مع جميع المرشحين، مشيرا إلى أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من الجميع، مشددا على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأعلن محافظ القاهرة، تفعيل غرفة العمليات المركزية بالمحافظة والغرف التابعة لها.