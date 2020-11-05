رؤساء المدن يتفقدون المقار الانتخابية بالغربية استعدادا لـ"النواب"

تابع اللواء حاتم زين العابدين، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، المقرات الانتخابية بنطاق المركز، اليوم، للوقوف على جاهزيتها لاستقبال انتخابات البرلمان، وتزويدها بمولدات كهرباء وتجهيز أماكن لمبيت قوات التأمين، والقيام بأعمال نظافة مكثفة وكذلك إنارة المدارس والشوارع المؤدية لها، بالإضافة إلى توفير كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والتي تشمل الكاشف الحراري والكمامات وتوفير مقاعد متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي مركز ومدينة السنطة قام اللواء أشرف بدران رئيس المدينة بجولة ميدانية على اللجان للتأكد من توافر الإجراءات الاحترازية والممرات الآمنة أمام اللجان وماكينات الكهرباء البديلة عند انقطاع الكهرباء وطفايات الحريق والكراسي المتحركة للمرضى وكبار السن، كما تفقد وسائل تأمين اللجان وصناديق الاقتراع حيث أعطى توجيهاته بضرورة توفير كافة وسائل الراحة للناخبين والقائمين على العملية الانتخابية حتى تخرج العملية الانتخابية بصورة مشرفة.

وأجرى هشام أبو المكارم رئيس مدينة زفتى، جولة لتفقد أعمال النظافة وتطهير المقرات الانتخابية بالوحدة المحلية بشرشابة، ومازال العمل مستمراً بباقي الوحدات المحلية، وفي حي أول طنطا طهرت رئاسة الحي كافة اللجان.

وتأكد محمد صلاح رئيس مدينة كفر الزيات من جاهزية اللجان وتوفير مولدات الكهرباء البديلة، طفايات الحريق، التليفونات، المياه، الكراسي المتحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وتأمين صناديق الاقتراع حتى تتم العملية الانتخابية بنجاح وبصورة لائقة ومشرفة.

يذكر أن محافظ الغربية، أعلن عن جاهزية 1159 لجنة ب 661 مقر انتخابي لاستقبال 3 مليون 450 ألف و 331 ناخب لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب 2020 م .