الحكومة تنفي إلغاء "مجانية التعليم": حق دستوري للمصريين

أكدت رئاسة مجلس الوزراء، عدم نية الحكومة للمساس بـ"مجانية التعليم"، مؤكدة أنه حق أصيل من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق والرد على الشائعات الصادر اليوم: "تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن توسع الحكومة في إنشاء الجامعات الأهلية، تمهيدا لإلغاء مجانية التعليم الجامعي، وقد تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوسع الحكومة في إنشاء الجامعات الأهلية تمهيدا لإلغاء مجانية التعليم الجامعي".

وأضاف التقرير: "لا علاقة نهائيا بين إنشاء الجامعات الأهلية ومجانية التعليم، وأن مجانية التعليم حق أصيل من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون".

وشددت على أن الهدف من إنشاء الجامعات الأهلية هو خلق فرص وتخصصات متميزة يحتاجها سوق العمل محليا ودوليا، فضلا عن تخفيف الضغط العددي على الجامعات الحكومية مما يسهم في رفع جودة المنظومة التعليمية بها.

وواصلت: "في إطار حرص الدولة على الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتقديم خدمات تعليمية متطورة لكافة المواطنين على حد سواء، تم افتتاح فرع جامعة الملك سلمان برأس سدر في محافظة جنوب سيناء، حيث تتضمن الجامعة إنشاء 10 كليات موزعة على فروع الجامعة الثلاثة بكل من (مدينة الطور - مدينة رأس سدر - مدينة شرم الشيخ) بطاقة استيعابية نحو 30 ألف طالب، كما تتضمن كليات الجامعة تخصصات: (الهندسة التطبيقية - علوم الحاسبات - الصناعات التكنولوجية - العلوم المالية والإدارية - السياحة والضيافة - العمارة - الألسن واللغات التطبيقية - الزراعات الصحراوية - الفنون والتصميم)، وقد تم بدء الدراسة رسمياً بفرع الجامعة هذا العام بكليات الزراعة، وطب الأسنان، والعلوم، والصيدلة، والطب البشري، والعلوم الإدارية، والصناعات التكنولوجية".

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين طلاب الجامعات، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (portal.mohesr.gov.eg).