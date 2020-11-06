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قطاع الأعمال تنتهي من مناقشة ملاحظات الشركات حول مسودة الموارد البشرية

تعديل أكثر من 30 مادة في ضوء الملاحظات الواردة

كتب:

الوطن
10:12 ص | الجمعة 06 نوفمبر 2020
وزير قطاع الأعمال

وزير قطاع الأعمال

انتهت وزارة قطاع الأعمال العام من مناقشة الملاحظات والمقترحات الواردة من الشركات القابضة والتابعة واللجان النقابية حول مسودة لائحة الموارد البشرية.

وعلى مدار ثلاثة اجتماعات خلال أسبوع استمر كل منها عدة ساعات، استعرض السيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام مع فريق العمل بالوزارة، ملاحظات الشركات واللجان النقابية حول مسودة اللائحة، وقد تمت الاستجابة للعديد من الملاحظات وأخذ عدد من الاقتراحات في الاعتبار، حيث تم تعديل أكثر من 30 مادة في ضوء الملاحظات الواردة. 

وجارٍ حاليا إعداد مسودة ثانية للائحة يتم فيها مراعاة الملاحظات والمقترحات التي تم الأخذ بها.

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