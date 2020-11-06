محـافظ المنوفية يستقبل وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية

استقبل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، منذ قليل، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، بمكتبه بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء أحمد فاروق، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن المنوفية، والأستاذ محمد موسى، نائب المحافظ، واللواء علاء رشاد، السكرتير العام، واللواء عماد يوسف، السكرتير العام المساعد، والشيخ أحمد عبدالمؤمن، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة.

تأتي هذه الزيارة علي هامش افتتاح مسجد الرحمة والمغفرة بعزبة دودو، التابعة لقرية شنوان بمركز ومدينة شبين الكوم؛ إذ من المقرر إقامة شعائر صلاة الجمعة، ويلقي وزير الأوقاف الخطبة تحت عنوان "من مواقف النبل والشرف في السيرة النبوية الشريفة".

ورحب المحافظ بالحضور، مشيدا بجهود وزارة الأوقاف في إحلال وتجديد بيوت الله، ودور الوزارة الدعوي والوطني الملموس في خدمة الدعوة ونشر الفكر الوسطي المستنير ومحاربة الفكر المتشدد.

وتناول اللقاء بحث عددا من الموضوعات المشتركة بين الوزارة والمحافظة، وعرض آخر المستجدات لمشروعات هيئة الأوقاف المصرية.

وأهدى وزير الأوقاف كتاب الله لمحافظ المنوفية، كهدية تذكارية، وبادله الأخير درع المحافظة، وكذلك المفتي، تقديرا لجهودهما المبذولة في خدمة وعمارة بيوت الله.