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إصابة 13 شخصا في حادث تصادم سيارتين بالعريش

كتب:

حسين ابراهيم
11:07 ص | الجمعة 06 نوفمبر 2020
أرشيفية

أرشيفية

وصل الى مستشفى العريش العام، 13 شخصًا مصابين بإصابات متنوعة في حادث تصادم سيارتين، في أثناء سيرهما على الطريق الدولي الساحلي بشمال سيناء، بمناطق غرب العريش.

وتلقت الأجهزة الأمنية بشمال سيناء، إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، في أثناء سيرهما على طريق "العريش/القنطرة شرق"، في منطقة الميدان غرب مدينة العريش.

وقال مصدر بمستشفى العريش العام، إن الحادث أسفر عن إصابة 13 شخصا بإصابات متنوعة، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق في الحادث.

                   

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