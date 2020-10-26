مديرية تعليم شمال سيناء تنفي غلق مدرسة في العريش بسبب كورونا

أكد حمزة رضوان، وكيل مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، عدم صحة ما جرى تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن إغلاق مدرسة "الشهيد اللواء هشام شاهين التجارية الثانوية" بالعريش على خلفية اكتشاف حالة إصابة بكورونا.

وأوضح "رضوان" في تصريح له، اليوم، أن المدرسة تعمل بشكل طبيعي، ولم يثبت ظهور إصابة بالفيروس في جميع مدارس المحافظة، مشيرا إلى أن إحدى المُعلمات بالمدرسة شعرت بحالة إعياء منذ أيام، وأبلغت إدارة المدرسة للقيام بإجازة مرضية.

ولفت إلى أن معلمة أخرى بمدرسة محمد سمير شراب الثانوية الصناعية، تغيبت عن المدرسة بعد مخالطتها حالة مشتبه في إصابتها بالفيروس خاج المدرسة، فتم السماح لها بإجازة لمدة أسبوع.

وأوضح أن تلك الإجراءات يجري تنفيذها من أجل الوقاية والحفاظ على الصحة العامة لافتًا إلى عدم السماح بدخول طالب أو طالبة أو أى من فريق التدريس للمدرسة حال شعوره بإعياء أو ارتفاع في درجات الحرارة، وأن هذه التعليمات يتم تطبيقها منذ بداية اليوم الأول في الدراسة.

من جهة أخرى، أصدرت مدرسة الشهيد اللواء هشام شاهين التجارية، بيانًا اليوم، كذّبت فيه ما جرى تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، جاء فيه: "تفيد إدارة المدرسة أنه لا صحة لما تم تداوله عبر صفحات الفيس بوك بشأن إغلاق المدرسة، بعد اكتشاف إصابات بكورونا، وأن ما يشاع عار تماما من الصحة، واليوم الدراسي يسير بشكل طبيعي، مع اتباع كافة الاجراءات الوقائية".

وأضاف البيان أن إدارة المدرسة طهرت جميع الفصول بالتعاون مع الهلال ألاحمر المصري، وناشدت الإدارة أولياء ألامور عدم الانسياق وراء الشائعات، وأن إدارة المدرسة غير مسؤلة عما ينشر على تلك المواقع.