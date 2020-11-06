تحذير من محافظة بورسعيد للمواطنين: بلغوا عن هؤلاء الأشخاص فورا

طالبت محافظة بورسعيد أهالي المحافظة بالإبلاغ الفوري عن المتحدث باسم المحافظة دون أن يكون تابعًا لها، مؤكدة ضرورة التأكد من شخصية أي فرد يدعى أن يمثل المحافظة قبل التعامل معه.

كانت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، نشرت أنباء حول إيفاد محافظة بورسعيد لباحثين لدراسة أحوال المواطنين بزعم نقلهم إلى الأحياء المطورة، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع محافظة بورسعيد، التي نفت تلك الأنباء.

وأكدت المحافظة لـ"إعلامي الوزراء"، أنه لا صحة لإيفاد أي باحثين من المحافظة لدراسة أحوال المواطنين، وأن هؤلاء الأشخاص غير تابعين للمحافظة نهائيًا، مُوضحةً أنه لم يتم إصدار أي توجيهات بهذا الشأن، مُشددةً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هؤلاء الأشخاص، مُهيبةً بالمواطنين ضرورة التحقق من أي شخص يتحدث باسم المحافظة والإبلاغ عنه فورًا.

وتابعت: "وفي إطار ما تشهده المحافظة من تنمية وتغيير لا سيما في مجال السياحة، لما تمتلكه من مقومات سياحية متميزة، تم إنشاء كورنيش جديد على قناة الاتصال وتحويل تلك المنطقة من مكان عشوائي إلى ممشى سياحي على أعلى مستوى مُصمم بطريقة جمالية بمنطقة الإسراء بحي الضواحي، حيث يبلغ طول الكورنيش حوالي 3 كيلومترات، ويتم إنشاؤه على مرحلتين، الأولى بطول 600 متر، وتم الانتهاء منها وافتتاحها، أما المرحلة الثانية فتستكمل الكورنيش بأكمله، كما يضم عددًا من الخدمات التي تجعل منه مزارًا سياحيًا لأبناء المدينة وزوارها، وكذلك يضم أماكن للجلوس مصممة بشكل جمالي، فضلاً عن مسرح لممارسة الأنشطة الترفيهية والثقافية، بالإضافة إلى مسطحات خضراء بمنتصف الكورنيش وأعمدة إضاءة حديثة".

وناشدت محافظة بور سعيد وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.