محافظ بني سويف: تلقينا 110 آلاف و851 طلب تصالح في مخالفات البناء

قال الدكتور محمد هاني غُنيم، محافظ بني سويف، إن إجمالي عدد الطلبات التصالح المقدمة في مخالفات البناء، بلغ 110 آلاف و851 طلبا، حتى صباح اليوم الجمعة.

وأوضح المحافظ: "تقدم أمس الخميس 431 مواطنا بطلبات تصالح، بواقع 94 طلبا ببني سويف، و109طلبا بناصر، و148 بالواسطي، و13 طلبا في مركز ببا، و27 طلبا باهناسيا، و15 طلبا بسمسطا، و25 طلبا بالفشن"، مشيرا إلى توجيهه رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن، باستلام طلبات التصالح على مخالفات البناء كافة، المقدمة من المواطنين دون معوقات، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب، بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف الإجراءات الصادرة لحين البتَ في الطلبات، وفقا للقانون.

وأشار "غنيم" إلى استمرار العمل في المراكز التكنولوجية التي تعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها العطلات، لتلقي طلبات المواطنين، خاصة بعد قرار رئاسة مجلس الوزراء بمد فترة قبول تلقى الطلبات شهرا إضافيا، حتى نهاية نوفمبر الجاري.

وأكد محافظ بني سويف، متابعته لمستجدات الملف بشكل يومي من خلال اللجنة التنسيقية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، التي شكلت برئاسته؛ إذ أن المحافظة تسير في هذا الملف طبقا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء، والأطر المتفق عليها، مشددا على أن هذا الملف يعد أولوية للدولة؛ إذ إن الهدف الأساسي بناء دولة حقيقية، وأن يكون كل بناء قائم فيها مخططا بشكل مناسب تتوافر له كل الخدمات، ضمن خطة تنموية شاملة، في مقدمة أهدافها تحسين مستوى معيشة المواطنين.