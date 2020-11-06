أحمد فهمي لـ"وش تاني": "عمري ما ابتديت مشكلة.. ويوم القيامة هيثبت كلامي"

قال النجم أحمد فهمي، إنه شخص لا يحب افتعال المشكلات والأزمات، لإيمانه بأن الحياة لا تستحق مثل هذه الصراعات، بحسب قوله.

وأضاف فهمي في حواره مع برنامج "وش تاني"، الذي يقدمه الزميل خالد فرج عبر موقع "الوطن"، وقناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، أن عدم حبه للمشكلات يدفعه لاستكمالها إلى نهايتها حال وقوعه فيها، ولكنه استدرك قائلاً: "عمري ما ابتديت أي مشكلة ولا ببقى عاوز أتخانق، لكني مش هجيب ورا في أي حاجة شايف إني على حق فيها".

وتابع: "لن أجد نفسي متسبباً في أي أزمة حينما أقف أمام المولى عز وجل يوم القيامة، وسأظل أقول الحق طيلة حياتي كما اعتدت وتربيت".

ويحتفل فهمي بعيد ميلاده، اليوم الجمعة، حيث هنأته زوجته الفنانة هنا الزاهد بهذه المناسبة، ونشرت صورة تجمعهما عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت عليها قائلة: "كل سنة وأنت طيب يا صديقي المفضل".

ومن ناحية أخرى، ينتظر فهمي تحديد الجهة المنتجة لفيلمه الجديد "دماغ عالية" موعداً لاستئناف تصويره خلال الفترة المقبلة، وهو الفيلم الذي كان يحمل اسم "السقوط في حلم سوسن" قبل تغييره منذ أشهر عدة، حيث تدور أحداثه في أجواء من الفانتازيا والكوميديا.

ويشارك في بطولة الفيلم روبي، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، خالد أنور ومايان السيد من إخراج أحمد الجندي.

وعلى الجانب الآخر، تعاقد فهمي على بطولة مسلسل جديد من المحتمل عرضه في دراما رمضان 2021، حيث يفاضل حاليا، بين عدد من السيناريوهات أقربها مسلسل بعنوان "الكابيتانو"، وتتوقف جزئية توقيت العرض على موعد انتهائه من تصوير فيلمه "دماغ عالية"، وذلك حسبما اتفق مع شركة "سينرجي"، الجهة المنتجة للمسلسل.

وعلى الجانب الآخر، انتهى فهمي من تصوير دوره في فيلم "العارف"، الذي يشاركه بطولته النجم أحمد عز، والمقرر عرضه في أحد موسمي العيد من العام المقبل، ويشاركهما البطولة محمود حميدة، مصطفى خاطر، ركين سعد، كارمن بصيبص، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء.