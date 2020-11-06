"كورونا لا يرحم".. ديزني تواصل الاستغناء عن موظفيها وتؤجل أفلامها

قررت شركة ديزني الاستغناء عن مجموعة من موظفيها، وصل عددهم 50 من أقسام مختلفة، وذلك بسبب تضرر الشركة الكبير بعد تفشي فيروس كورونا، بحسب موقع Variety.

كما تم تسريح 6 أشخاص من شركة Searchlight Pictures، المستقلة التي كانت مملوكة من قبل لشركة Fox.

وفي وقت سابق، أعلنت ESPN المملوكة لشركة ديزني أنه سيتم إلغاء 500 وظيفة، بسبب الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها.

على الرغم من تأثير فيروس كورونا على معظم شركات صناعة الترفيه، إلا أن شركة ديزني الشاسعة تضررت بشكل خاص من فيروس كورونا. كما لم يتم إعادة فتح ديزني لاند في كاليفورنيا بعد، كما اضطرت باريس إلى إغلاقها مرة أخرى بسبب الموجة الثانية من الفيروس.

وبسبب ضربات كورونا القوية التي أصابت صناعة الترفيه، قررت شركة ديزني تأجيل طرح عدد من الأفلام بالسينما، وإلغاء عرض بعضها.

ويعتبر فيلم "مولان" من بين أعمال "ديزني" التي تأجلت مرات عديدة بسبب كورونا، وهو واحد من الأفلام التي طال انتظارها.

مولان تكلفة إنتاجه عالية بلغت الـ 200 مليون دولار، وهو من إخراج نيكي كارو، وبطولة Yifei Liu، Donnie Yen، Li Gong.

ومن بين الخسائر التي تسبب بها كورونا، إلغاء عرض فيلم الأنيميشن Soul، ليتم الاكتفاء بعرضه على منصة Disney plus يوم 25 ديسمبر بسبب كورونا.

تدور قصة الفيلم حول حلم "جو" بأن يكون عازفًا لموسيقى الجاز، ولكن يمر حادث غير متوقع يؤدي إلى فصل روحه عن جسده، ثم يتم نقله إلى مكان خيالي.

"Soul" مدته ساعة ونصف، من إخراج "Pete Docter" ،Kemp Powers"، ويشارك جيمي فوكس وتينا فاي وغيرهما بالتعليق الصوتي في الفيلم.

كما أعلنت ديزني اليوم تأجيل طرح فيلم Free Guy، ولم يتم تحديد موعده الجديد، وهو من بطولة رايان رينولدز، تايكي وايتيتي، ومن إخراج شون ليفي، وغيرها من الأفلام مجهولة المصير وسط وجود حالة تخبط شديدة وملحوظة من قبل كبرى شركات إنتاج السينما.