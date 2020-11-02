3 طرق للاستعلام عن وحدات الإسكان الاجتماعى.. تعرف عليها

تسهيلا على المواطنين حدد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري 3 طرق، للراغبين في التقديم على الوحدات السكنية للإسكان الاجتماعى، للاستعلام عن الوحدات المطروحة من صندوق الإسكان الاجتماعي، للحجز والتقديم فيها، واستكمال البيانات دون الحاجة للذهاب إلى مركز خدمة العملاء.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية لكل مواطن مصرى، تطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية متمثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى، من حين لآخر، عدد كبير من الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل في عدد من المدن الجديدة.

على أن يتم شراء كراسة الشروط المتضمنة استمارة حجز الوحدة السكنية، من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، وذلك وفقا لما نشرته الوزارة فى بيان صحفى لها.

"الوطن" تسرد طرق الاستعلام عن وحدات الإسكان الاجتماعى، كما أعلنت عنها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، متمثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى، ودعم التمويل العقارى.

طرق الإستعلام عن وحدات الإسكان الإجتماعى:

1- الاستعلام عن طريق الموقع الإلكتروني www.mff.gov.eg، حيث يمكن الاستعلام عن حالة الطلب للحاجزين وذلك باستخدام الرقم القومي للمستعلم.

2- الاستعلام عن طريق أرقام الخط الساخن وهي 1188 أو 5777 من أي تليفون أرضي، و090071117 من أي خط أرضي، حيث تعمل تلك الخدمة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى 9 مساء.

3- الاستعلام عن طريق الصفحة الرسمية للصندوق على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والتي يمكن إرسال كافة الاستفسارات عليها، ويمكن زيارتها من خلال الضغط هنا.

المدن الجديدة المطروح بها وحدات إسكان إجتماعى:

1- مدينة بدر "حدائق العاصمة".

2- حدائق أكتوبر.

3- أكتوبر الجديدة "منطقة غرب المطار".

4- مدينة 15 مايو.

5- مدينة العاشر من رمضان.

6- مدينة العبور الجديدة.

7- مدينة السادات.

8- مدينة المنيا الجديدة.

9- مدينة ملوى الجديدة.

10- مدينة أسوان الجديدة.