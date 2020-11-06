المجتمع المدني يشارك في تطوير "دمياط التخصصي" بتكلفة 8 ملايين جنيه

أعلن الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، مشاركة المجتمع المدنى مع مديرية الصحة في رفع كفاءة وتطوير مستشفى دمياط التخصصي بقيمة تقديرية 8 ملايين و418 ألف جنيه.

وقال وكيل الوزارة إن اعمال التطوير شملت تطوير جناح كامل بالدور الرابع لإنشاء وحدة أطفال متكاملة (رعاية مركزة ووحدة حضانات ومبتسرين وقسم داخلى ) فضلا عن التبرع بجهاز تفتيت حصوات كلى وحالب، وإنشاء وحدة أسنان متكاملة، والتبرع بأجهزة لعمليات العظام للمساهمة فى القضاء على قوائم الانتظار، والتبرع بأثاث غير طبى ومفروشات وأجهزة غير طبية لقسم الجراحة الجديد وجهاز قياس السمع و المساعدة فى صيانة بعض الأجهزة فى المعمل وجهاز تحليل الهرمونات وصيانة جهاز حقن ربط دوالى المرئ ووجه وكيل الوزارة الشكر لأعضاء المجتمع المدني المشاركين في تطوير المستشفى .

وفي سياق متصل، دشن أبناء مدينة السرو دائرة مركز الزرقا بمحافظة دمياط، مبادرات لدعم الجيش الأبيض، من بينها توفير وجبات للأطقم الطبية وشحن أسطوانات الأكسجين، وشراء عدد آخر لمواكبة أعداد المصابين حال تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وقال عمار فؤاد، عضو مجلس إدارة مستشفى السرو: "فوجئنا بتواصل أحد رجال الأعمال ليبلغنا بتبرعه بسداد مبلغ مالي مرة كل أسبوع بمعدل 4 مرات شهريًا، لتجهيز وجبات العشاء طوال أزمة كورونا لأبطال الجيش الأبيض من "أطباء - تمريض - أفراد أمن - فنيين معامل"، بمعدل 40 وجبة في المرة الواحدة، والواجبة عبارة عن "فراخ مشوية وسلطات وأرز"، حيث يقوم بسداد المبلغ بشكل مباشر للمطعم المتعاقد معه.