ضبط 9 كيلو حشيش ومخدرات و4632 قرصا بمحيط الجامعات والمدارس

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة.

ووجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، عدة حملات أمنية مُكبرة استهدفت ضبط مروجي ومتعاطي المواد المخدرة بكل أنواعها بمحيط المدارس والمعاهد والجامعات على مستوى الجمهورية، لحماية الشباب والنشء من مخاطر تعاطي المواد المخدرة.

وأسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار ثلاثة أيام عن ضبط 45 قضية متنوعة بكل محافظات الجمهورية، حيث بلغ عدد المتهمين فيها 48 متهما، وبحوزتهم المضبوطات الآتية:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (5,690 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (3 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (1,833 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأستروكس وزنت (700جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (200 جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (700 جرام)

كمية من مخدر الأفيون وزنت (100 جرام).

4632 قرصا مخدرا.

588 قرصا مؤثرا.

تنفيذ 18 حكما قضائيا.

كما تم ضبط "مبالغ مالية - عدد 46 هاتف محمول – 3 سيارات – 6 دراجات نارية – 3 ميزان – 8 قطع سلاح أبيض – فرد خرطوش".

وقد لاقت الحملة استحسان ورضا المواطنين من رواد الأندية ومراكز الشباب والمناطق المحيطة بها لاستشعارهم بالأمن والأمان، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية لاستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجي المواد المخدرة.