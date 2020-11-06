ضبط سيدة تنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.. فقد أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (إحدى السيدات حاصلة على بكالوريوس - مقيمة بدائرة قسم شرطة الإسماعيلية ثان) بإدارة شركة بدون ترخيص لإلحاق العمالة المصرية بالخارج - كائنة بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية ، وإتخاذها وكراً لممارسة نشاطها الإجرامى فى الإحتيال على راغبى السفر للعمل بالخارج عقب قيامها بالإعلان على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) عن توافر فرص عمل ببعض الدول العربية بقصد الإستيلاء على أموال ضحاياها عقب إيهامهم بقدرتها على تسفيرهم للعمل بالخارج بموجب عقود عمل منسوب صدورها للعديد من الشركات الكبرى بتلك الدول بمهن مختلفة ومرتبات مجزية خلافاً للحقيقة .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكورة بمقر الشركة المُشار إليها وعثر على (جوازات سفر وعقود عمل بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لمؤسسات بإحدى الدول العربية - عدد من سمات دخول بأسماء أشخاص مختلفة منسوبة لإحدى الدول العربية- كمية من السير الذاتية وصور مستندات خاصة براغبى السفر - مجموعة من نماذج إيداعات نقدية - أجندات مدون عليها تعاملات المتهمة - جهاز كمبيوتر بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من صور عقود العمل بالدول العربية وجوازات سفر لأشخاص مختلفة وسمات دخول لإحدى الدول العربية بأسماء أشخاص مختلفة – طابعة).

بمواجهة المتهمة المذكورة أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المُشار إليه .

وفى إطار تكثيف الجهود الأمنية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الغربية ) بقيام (حاصل على بكالوريوس - مقيم بمحافظة كفرالشيخ "له معلومات جنائية") بإدارة شركة "غير مرخصة" بمحافظة كفرالشيخ وإتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين من راغبى السفر للعمل بالخارج ، والإستيلاء على أموالهم زاعماً توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة ومرتبات مجزية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم وأمكن ضبطه بمقر الشركة المشار إليها ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وعثر على (عدد من جوازات السفر بأسماء أشخاص مختلفة - عدد (10) سمات دخول لدول أجنبية وعربية بأسماء أشخاص مختلفة مزورة – عدد (2) كشف حساب بأسماء مختلفة منسوب صدورهما لأحد البنوك - كمية كبيرة من عقود الإتفاق بإسم الشركة المشار إليها خالية البيانات لدول عربية - كمية كبيرة من طلبات بأسماء أشخاص مختلفة لإلحاقهم بوظائف بالخارج - أجندة مدون به أسماء ضحاياه من راغبى السفر للعمل بالخارج والمبالغ المتحصلة منهم - دفتر إيصال تحصيل نقدية - هاتف محمول يحوى العديد من المحادثات بينه وبين ضحاياه).

وعقب ضبط المذكور حضر (أحد الأشخاص - مقيم بالقليوبية) وأبلغ بقيام المذكور بالنصب عليه والإستيلاء على مبلغ مالى مقابل تسفيره لإحدى الدول العربية وإيجاد فرصة عمل له بها ، ورفضه رد المبلغ المالى المستولى عليه ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

ضبط أكاديمية وهمية بالغربية للنصب على الشباب راغبى الحصول على شهادات دراسية

وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة بسيون بمحافظة الغربية) بإنشاء وإدارة كيان تعليمى وهمى بدون ترخيص "معهد" كائن بمحافظة الغربية ، وإتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى الإحتيال على راغبى الحصول على الشهادات الجامعية من خلال منح الدارسين شهادات دراسية تخصصية فى مجالات مختلفة تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج ، وقام بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية (خلافاً للحقيقة) نظير حصوله منهم على مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية، أمكن ضبطه بمقر المعهد المشار إليه وعثر على (عدد من الشهادات بأسماء أشخاص مختلفة فى مجالات مختلفة (مزورة بالكامل) - مجموعة كبيرة من أوراق التقديم للمعهد المشار إليه - عدد (25) دفتر إيصال تحصيل نقدية - عدد من الكارنيهات بأسماء أشخاص - جهاز كمبيوتر وبفحصه فنياً تبين أنه محمل بالعديد من الملفات الدالة على نشاطه الإجرامى).

بمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى ، وأن المضبوطات خاصة بنشاط المعهد المشار إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.