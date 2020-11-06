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غلق 39 منشأة طبية خاصة في حملة لصحة بني سويف

اجراء 15 ألف تحليل pcr كورونا للمصريين المسافرين في الخارج

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عمرو رجب
05:02 م | الجمعة 06 نوفمبر 2020
غلق 39 منشأة طبية خاصة في حملة لصحة بني سويف

قال الدكتور أحمد بغدادي، مدير العلاجي بمديرية الصحة في بني سويف، إن حملة من إدارة العلاج الحر بالمديرية، تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة، نفذت حملة بمركزي ببا وناصر، أسفرت عن غلق 39 منشأة طبية خاصة لعدم الالتزام بمكافحة العدوى واستخراج التراخيص اللازمة.

وأضاف خلال تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، :" تعليمات وكيل وزارة الصحة واضحة بالمتابعة المستمرة للمنشآت الطبية الخاصة لضمان تقديم خدمة صحية جيدة للمواطنين" وأشارإلى أن الحملة قادها الدكتور بسام رونز، مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، وأسفرت عن غلق 5 معامل تحاليل غير مرخصة وغير متبعة لسياسة فصل النفايات الخطرة، و10 عيادات خاصة، و3 مراكز علاج طبيعي، لعدم ترخيصها بقريتي طنسا بني مالو والبرانقة، بمركز ببا، وتابع :" كما تمكنت الحملة من غلق 18عيادة خاصة، و3 معامل تحاليل طبيه لعدم ترخيصها بمركز ناصر".

وفي سياق آخر، تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، مع الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، آلية فحص المصريين المسافرين للخارج من أبناء المحافظة، وإجراء تحليل الـ pcr لفيروس كورونا المستجد بالمعمل المشترك، حيث تم فحص وإجراء تحاليل لعدد 15 ألف مواطن مسافر للخارج، منذ بداية العمل، منتصف شهر اغسطس الماضي 2020.

ويبدأ العمل بالمعمل المشترك يوميا من السابعة والنصف صباحا، حتى الثانية عشر ظهرا، في سحب العينات مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، للحفاظ على صحة المواطنين الذين يقومون بالفحوصات، حيث يتم استلام نتائج التحاليل في نفس يوم سحب العينة، بعد استيفاء كافه الإجراءات المطلوبة، وسداد الرسوم المقررة للتحليل وهي 1200 جنيه للمواطنين المصريين.

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