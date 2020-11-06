أصيبت إحداهما بارتجاج.. القبض على سائق دهس سيدتين بسيارة في الغردقة

بدأت نيابة الغردقة التحقيقات في واقعة دهس سائق سيدتين بسيارة ملاكي، أثناء عبورهما شارع الحجاز، وفر هاربا، قبل أن تتمكن مباحث مرور البحر الأحمر من تحديد هويته وإلقاء القبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كانت مباحث مرور البحر الأحمر، برئاسة العقيد جورج عادل، رئيس مباحث المرور، تمكنت من تحديد هوية سائق سيارة ملاكي، دهست سيدتين بشارع الحجاز وفر هاربا بالغردقة، عن طريق كاميرات المراقبة، وأعدت الأكمنة، وألقي القبض عليه، واعترف بالواقعة أمام جهات التحقيق.

وحددت مباحث مرور البحر الأحمر موقع السيارة الهاربة عن طريق كاميرات المراقبة، وألقي القبض على السائق، ويدعى حسين رجب، 39 عاما، يعمل سائقا عليها، وتحرر محضر بالواقعة وجار التحقيقات.

كان اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطار من اللواء خالد عبدالهادي، مدير المباحث، يفيد بتمكن مباحث مرور البحر الأحمر من التوصل إلى هوية السائق الهارب، مرتكب واقعة دهس سيدتين أثناء عبورهما شارع الحجاز بالغردقة وفر هاربا.

وعلى الفور استدعت سيارة إسعاف لنقل المصابة، وتدعي جملات مملوك شحاتة، 51 عاما، إلى أحد المستشفيات الخاصة القريبة من موقع الحادث، لتلقي العلاج اللازم، بينما لم تصب السيدة الأخرى، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق.

وكان اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن البحر الأحمر، أمر بتكثيف الجهود وسرعة إلقاء القبض على سائق السيارة الهاربة، وحدد فريق بحث تحت إشراف اللواء خالد عبدالهادي، مدير المباحث، الذي وجه بتفريغ كاميرات المراقبة، وتمكنت إدارة مباحث المرور برئاسة العقيد جورج عادل، رئيس المباحث، من تحديد هوية السائق والقبض عليه.

واعترف المتهم أمام المقدم أسامة مهران، رئيس مباحث القسم، بارتكابه الواقعة، وتبين من التحقيقات أن السيدتين أختان، وأكد مصدر طبي أن المصابة تدعى جملات مملوك شحاتة، أصيبت بكسر في الحوض، واشتباه في الارتجاج بالمخ، وحجزت بالعناية المركزة، لتلقي العلاج اللازم.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا فيديو لسيارة تدهس سيدة، أثناء عبورها شارع الحجاز بالغردقة، برفقتها أخرى، وفرت السيارة هاربة.