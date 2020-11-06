السر عقب سيجارة.. التفاصيل الكاملة لمقتل شاب ضبط زوجته في أحضان عمها

فى صالة شقة متواضعة بمنطقة المرج، تناثرت قطع من رأس صاحبها، بينما كانت جثته مستلقية على وجهها، والدماء تغرق المكان، وصوت الزوجة يدوى صارخا: "الحقونى جوزى اتقتل".

صرخة ورصاصة

دقائق قليلة وكانت الشقة قد امتلأت عن آخرها بالجيران، الذين سارعوا لإغاثة الزوجة الثلاثينية الصارخة، التي كانت تبكى وتلطم خديها، وهى تحكى كيف اقتحم الشقة عدد من اللصوص الملثمين لسرقتها، وعندما قاومهم زوجها أطلق عليه أحدهم طلقة فى رأسه أسقطته مضرجا فى دمائه.

فى غضون 30 دقيقة، وصلت قوات الشرطة إلى الشقة، ونقلت الجثة للمستشفى، فى الوقت الذى توالت فيه إجراءات التحقيق التى استمرت على مدار 6 ساعات كاملة مع الزوجة وعدد من الجيران .

عقب سيجارة

كانت رواية الزوجة ثابتة لا تتغير، ظلت تحكى عن اللصوص الملثمين الذين اقتحموا الشقة لسرقتها، ومقاومة زوجها لهم، قبل أن يطلقوا عليه الرصاص ويفروا هاربين، وانهارت الزوجة مجددا لكن الضابط الذى تولى التحقيق معها لاحظ ثبات نبرة صوتها، وأنها تحاول ادعاء الصدمة بصعوبة.

خلال التحقيق دخل أمين شرطة ممسكا بكيس صغير، فتحه أمام الضابط وكان عبارة عن عقب سيجارة فى غرفة نوم الزوجة، فى الوقت الذى أكدت فيه الزوجة أنها لا تدخن هى أو زوجها، تم تضييق الخناق عليها خاصة بعد تأكيد التحريات أنه لا توجد أى دلائل على اقتحام عصابة للشقة لأن كل المنافذ سليمة.

شافنى فى حضن عمي

"جوزي شافني مع عمي أثناء العلاقة، فأمسك قطعة خشب عشان يضربنا، عمي ضربه بالنار من فرد خرطوش وخرج، وقال لي اعملي إن فيه عصابة دخلت عشان تسرق"، تلك الكلمات اعترفت بها سيدة ثلاثينية أمام المباحث، بعد القبض عليها بتهمة المشاركة في قتل زوجها بمشاركة عمها، وممارسة الرذيلة معه داخل منزل الزوجية.

قتلناه عشان الفضيحة

انهارت الزوجة واعترفت أنها ارتبطت بعلاقة عاطفية بعمها: "كان بييجي البيت كتير بعد ما جوزي كان بينزل الشغل، لحد ما الموضوع اتطور، ودخلنا في علاقة جنسية كاملة، ولما جوزي شافنا عمي قتله عشان الفضيحة".

وذكرت التحريات أن عم الزوجة كان معها فى غرفة النوم ودخل الزوج فجأة، فضبطهما متلبسين، فأسرع عمها إلى إطلاق عيار ناري على رأس الزوج، فسقط على الأرض جثة هامدة داخل صالة منزله في المرج، وغادر القاتل مسرح الجريمة.

وأوضحت التحريات أن الزوجة ظلت تصرخ حتى حضر الجيران، الذين فوجئوا بمقتل الزوج رميًا بالرصاص، وبررت الزوجة ما حدث لزوجها، أن ملثمين اقتحموا الشقة، وحاولوا سرقتها، وعندما تصدى لهم الزوج، أطلقوا عليه الرصاص وفروا هاربين.

علاقة محرمة لمدة أشهر

أفادت التحريات والتحقيقات، بأن المتهم الرئيسي -عم الزوجة- كان يتردد عليها فى غياب زوجها، وأقام معها علاقة جنسية، واستمرت عدة أشهر، وعقب مشاهدة الزوج لهما أثناء ممارسة العلاقة، تخلص منه الاثنان، حيث قام المتهم بإخراج طبنجة من طيات ملابسه، وأطلق على الزوج الرصاص، ما أسفر عن مقتل الأخير بعد إصابته بطلقة في الرأس.

وتمكنت القوات من ضبط العم الهارب، وتم التحفظ عليه مع الزوجة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق وقررت حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات.