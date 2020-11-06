المنيا تحتل المركز الثاني بعد بورسعيد في الاستجابة لشكاوى المواطنين

احتلت محافظة المنيا المركز الثاني بعد محافظة بورسعيد، في الاستجابة لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، خلال شهر أكتوبر 2020.

وذكر تقرير صادر عن منطومة الشكاوى الحكومية، أن محافظات "بورسعيد، المنيا، البحيرة، القليوبية، الغربية، أسيوط، الإسماعيلية، الشرقية، الجيزة، كفر الشيخ، الإسكندرية، الدقهلية، المنوفية، وبنى سويف"، حققت نسب إنجاز متميزة خلال شهرأكتوبر.

واستعرض الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة أبرز الموضوعات التى نالت أولوية الاهتمام، وفقاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء، والتي تركزت جهود الاستجابة بشأنها خلال شهر أكتوبر الماضي، فيما يتعلق بالخدمات الطبية والصحية، حيث تلقت ورصدت المنظومة شكاوى وإستغاثات المواطنين الطبية الطارئة، وتعاملت معها بالتنسيق مع وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بما يُسهم في سرعة التواصل مع المواطنين وخدمة المرضى، وسرعة الاستجابة وإعطاء الأولوية لتلك الشكاوى المرتبطة بالنواحي الطبية وصحة المواطن.

وأشار إلى استمرار المنظومة في تلقي إستغاثات وشكاوى المواطنين الطبية بما يساهم في درء المخاطر والحفاظ على حياة المواطنين، حيث تلقت ورصدت المنظومة (4) آلاف شكوى واستغاثة وطلب الحصول على الخدمات الطبية بمختلف أنواعها.

وقال "الرفاعي" إن عدد (517) حالة لمواطنين بمحافظات الجمهورية تطلبت تدخلاً طبيا سريعاً بمختلف التخصصات الطبية حيث تنوعت احتياجات تلك الحالات الطبية ما بين (عناية مركزة للعزل - غسيل كلوي - قصور بوظائف الكبد - هبوط بعضلة القلب - وغسيل كلى - علاج جميع الأمراض المزمنة الأخرى)، وتوفير أسرة عناية مركزة وحضانات ومرضى أورام وحوادث طرق وجراحات (المخ والأعصاب والعظام والأورام وحوادث الطرق وجراحة التجميل وزرع الأنسجة).

وتابع أن حالات أخرى احتاجت إلى إجراء جراحات إصلاح تشوهات نتيجة عيوب خلقية بالأطفال حديثي الولادة (علاج عيوب خلقية بالقلب – انسداد بالأمعاء – انسداد بفتحة الشرج – ثقب بالمريء)، وكان للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية دور ملموس في تحقيق سرعة الاستجابة لهذه الشكاوى بالتنسيق مع المستشفيات الجامعية المختلفة، وبالتنسيق مع رؤساء الجامعات وعمداء كليات الطب ومديرى المستشفيات الجامعية، وجامعة الأزهر، وكان لأجهزة وهيئات ومستشفيات وزارة الصحة والسكان دور هام كذلك في التعامل معها.