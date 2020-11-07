رئيس مصر للطيران: خسائر الشركة تجاوزت 7 مليارات جنيه بسبب كورونا

قال الطيار رشدى زكريا، رئيس الشركة القابضة لـ مصر للطيران، إن الشركة تدرس حاليا بالتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، هيكلة الشركات التابعة لمصر للطيران، بحيث لا تزيد عن 4 شركات.

وأضاف خلال حواره لـ"الوطن"، أن الشركة تمتلك حاليا أسطولا جويا يضم 95 طائرة، إضافة إلى 3 طائرات شحن، لافتا إلى أن الشركة تكبدت خسائر تجاوزت الـ 7 مليارات جنيه منذ مارس الماضى وحتى الآن، بسبب جائحة كورونا، مشيرا إلى أنه لا تفكير حاليا فى طرح أسهم الشركة بالبورصة، متوقعا أن تعود الحركة الجوية إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا بحلول عامي 2023 و2024، وإلى نص الحوار..

أجرى الحوار: عبده أبوغنيمة

العام المقبل.. مصر للطيران 4 شركات فقط

*فى البداية هل هناك تفكير حاليا فى إعادة هيكلة ودمج الشركات التابعة لمصر للطيران والبالغة نحو 9 شركات؟

- بالفعل نحن ندرس حاليا بالتعاون مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إعادة هيكلة ودمج الشركات التابعة لمصر للطيران بحيث لا يزيد عددها عن 4 شركات وهناك دراسات مالية وقانونية تم اعدادها لهذا الشأن ومن المتوقع الانتهاء من تلك الدراسة نهاية العام الجارى على ان يبدأ التنفيذ الفعلى بداية العام المقبل .

*ما هى الخسائر المالية التي تكبدتها الشركة جراء جائحة كورونا وكيف تم التعامل مع تلك الأزمة ؟

- تعرضت مصرللطيران مثل شركات الطيران بالعالم لخسائرمالية كبيرة بسبب جائحة كورونا التى تسببت فى توقف الحركة الجوية بجميع دول العام، وقد تجاوزت خسائر الشركة منذ مارس الماضى وحتى الآن جراء تلك الجائحة الـ 7مليارات جنيه، والشركة تسعى حاليا إلى تقليل حجم الخسائر من خلال خطة ممنهجة لترشيد النفقات وتعظيم الايرادات في جميع أنشطة مصرللطيران.

رواتب العمال بالشركة لم تتأثر بجائحة كورونا

* كيف أثرت أزمة كورونا على العاملين بشركة مصر للطيران ؟

- رواتب العاملين بمصر للطيران لم تتأثر وصرفت فى مواعيدها المعتادة أثناء الجائحة وقد دعمت الدولة الشركة خلال تلك الأزمة بمنحها قرضا من وزارة المالية بقيمة 2 مليار جنيه لمواجهة عجز السيولة وسداد رواتب العاملين، كما وافقت الدولة ايضا علي دعم مصرللطيران بقرض بقيمة 3 مليارات جنيه لسداد إيجار وأقساط الطائرات التى تم شراؤها مؤخرا.

*هل سيتم طرح أسهم مصر للطيران في البورصة خلال الفترة المقبلة؟

- لا توجد نية حاليا لطرح أسهم الشركة في البورصة، حيث أن الشركة الوطنية مصرللطيران هي شركة حكومية مملوكة بالكامل للدولة، ولا توجد أي دراسات خلال الفترة الحالية لطرح أسهمها بالبورصة .

*هل سيتم زيادة أسطول الشركة من الطائرات خلال الفترة المقبلة؟

- مصر للطيران تمتلك حاليا أسطولا جويا قوامه 98 طائرة، 65 منها يعمل بالفعل وهناك 30 طائرة منها المؤجر ومنها ما يتم التفكير فى عرضها للبيع أو إعادة تشغيلها، فضلا عن 3 طائرات للشحن الجوى، وهناك خطط وضعتها الحكومة المصرية ووزارة الطيران المدني لتحديث أسطول الشركة بشراء 9 طائرات جديدة خلال عامى 2022 و2023.

لن نعلن عن وظائف شاغرة حاليا.. والعاملون بالشركة عددهم 29 ألف موظف

* هل هناك وظائف شاغرة بالشركة سيتم الإعلان عنها قريبا؟

- لن يتم طرح إعلانات خارجية للتوظيف الا للكوادر الفنية والمهندسين فالشركة لديها أكثر من 29 ألف عامل ونلجأ حاليا لسد النقص فى بعض الوظائف عن طريق الاعلانات الداخلية اوتنقل العاملين بين الشركات المختلفة التابعة لمصر للطيران أو نقلهم من إدارة لأخرى داخل الشركة الواحدة .

* هل كانت هناك خطط لتشغيل بعض الخطوط الجديدة للشركة قبل كورونا؟

- بالفعل كان من المخطط تشغيل بعض الخطوط الجديدة قبل جائحة كورونا، مثل خط دبلن بأيرلندا، فضلا عن بعض الخطوط التي تم دراستها في الولايات المتحدة و أفريقيا و كذلك بالشرق الأقصى والمانيا ولكن بعد تلك الجائحة فإن قرار تشغيل خطوط جديدة حاليا بات صعبا ونتريث جيدا قبل اتخاذ مثل تلك القرارات.

لماذا لم تفكر الشركة في تخفيض أسعار تذاكر الرحلات الداخلية؟

- مصرللطيران حريصة على تقديم أفضل الأسعار خاصة في الرحلات الداخلية مع تقديم أجود الخدمات ولكن تسعيرالتذاكر يرتبط بالعديد من العوامل مثل سعر الوقود ورسوم الإقلاع والهبوط بالمطارات وإجراء الصيانة والتشغيل، علاوة أن ما يقرب من 70% من تكاليف تشغيل رحلات الطيران تدفع بالعملة الأجنبية وليس بالعملة المحلية، والشركة تطرح دوما عروضا سعرية مميزة للعديد من المدن العربية والأفريقية والأمريكية التى تسير رحلات اليها.

زكريا: حققنا 900 مليون جنيه أرباحا نهاية العام المالى 2018- 2019

* كيف تقارن الإيرادات المحققة للشركة حاليا بما كان قبل جائحة كورونا؟

- إيرادات الشركة قبل جائحة كورونا كانت تسير بشكل جيد ومتصاعد إلا أنها تراجعت هذا العام جراء الجائحة بنسبة تتراوح ما بين 65 إلى 70% بالمقارنة بعام 2019، ومصر للطيران حققت إيرادات جيدة خلال السنوات الـ 3 الأخيرة، كما أنها حققت أرباحا بلغت نحو 900 مليون جنيه نهاية العام المالى 2018-2019.

* هل تفكر الشركة حاليا فى زيادة تواجدها داخل القارة الأفريقية؟

- بالفعل، فقد وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع دولة غانا وجارى التفاوض حاليا مع الحكومة الغانية لتأسيس شركة طيران مشتركة للوصول لنقاط ومحطات أكثر داخل أفريقيا، ونسعى لأن تكون مصر للطيران الناقل رقم "1" داخل القارة السمراء.

* هل هناك تعاون بين شركة مصر للطيران وشركات السياحة المصرية؟

- السياحة والطيران هما وجهان لعملة واحدة فلن تكون هناك سياحة ما لم يكن هناك طيران والعكس ، ومصر للطيران تتعاون مع كافة الشركات السياحية المصرية وتوافق على تسييررحلات شارترلنقل السياح من الدول التى لا توجد بها خطوط طيران منتظمة للشركة والتعاون بين الجانبين حاليا على أعلى مستوى .

* متى تستعيد حركة النقل الجوى العالمى معدلاتها الطبيعية فى التشغيل ؟

- وفقا لكافة المنظمات والجهات الدولية العاملة بالطيران فإن الحركة الجوية لن تعود إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا قبل حلول عام 2023 او 2024، وخلال تلك المدة وحتى التعافى التام فإن مصر للطيران أعدت خطة للعمل تسعى من خلالها إلى تقليل حجم الخسائروتعظيم الايرادات .

* ماهى الاجراءات الوقائية التى تستعد بها الشركة لمواجهة الموجة الثانية من كورونا ؟

- مصرللطيران تنفذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية التى توافقت عليها منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولى للنقل الجوى "الاياتا" وأهمها ضرورة التباعد اثناء التواجد بالمطارلانهاء كافة اجراءات السفر ، كما تم زيادة اجراءات الحجزالالكترونى لتذاكر السفر، كما تم التشديد على ضرورة ارتداء الكمامة الطبية طوال مدة الرحلة واعطاء الراكب أدوات التعقيم من جل ومطهرات وعدم حجز الصفين الاخيرين بالطائرة للركاب وتركهم للمسافرين ذوى الامراض المزمنة الذين لا يستطيعون ارتداء الكمامة لفترات كبيرة، كما ان كافة طائرات الشركة بها أجهزة لتنقية الهواء.