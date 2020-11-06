ضبط مخزن مواد بترولية ومصنع صابون غير مرخص بالمنيا

شنت الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية التموين بالمنيا، حملات علي محلات بيع اللحوم والمخابز البلدية والأسواق بجميع مراكز المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق ومدى توافر السلع الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

أعلن الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز أبو قرقاص، عن تحرير 50 مخالفة تموينية لمحال تجارية بدون ترخيص، وضبط ٨٠ كرتونة بيض غير صالحة للاستخدام الآدمي، كما تم التحفظ على كمية من الايس كريم قبل تداولها، وجرى سحب عينة لإرسالها للمعامل التابعة لمديرية الصحة للتأكد من سلامتها وأنها صالحة للاستهلاك الادمي.

وأعلن اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ملوى، عن تحرير 42 مخالفة تموينية، تنوعت ما بين نقص وزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومخالفه تصرف وتجميع دقيق بلدي مدعم، وعدم الاحتفاظ بالسجلات، كما تم ضبط مصنع لتصنيع الصابون السائل بمدينة ملوى بدون ترخيص وتم التحفظ على 30 جركن مادة خام زنة كل منها 90 كيلو جرام مجهولة المصدر، والعديد من الجراكن والاستيكر اللاصق والعبوات الفارغة والمواد التي تستخدم في عملية التصنيع بطريق الغش التجاري، كما تم التحفظ على 100 جركن معبأ مصنع زنة كل منه 10كج و 120 زجاجة بكل منها 5 كج، و 120 كرتونة بكل منها12 عبوة بكل عبوة 250 جرام، كما تم تحرير محضر لمحل عطارة بدون ترخيص والتحفظ على 20 شكارة علف و 50 شكارة أرز.

وفي بني مزار، أكد إسماعيل الفحام رئيس المدينة تحرير 129 محضرًا تنوعت ما بين: إزالات إدارية، واشغال طريق، وباعة متجولين، وإدارة منشأة بدون ترخيص، نظافة، وذبح خارج المجازر، وعدم وجود شهادات صحية، بالإضافة الى تحرير محاضر لعدد من المخابز، كما تم ضبط مخزن به مواد بترولية غير مصرح بتداولها للبيع بالسوق السوداء يوجد به حوالى 100 لتر تقريبا بنزين 80.

وحررت مديرية التموين، 63 مخالفة منها 52 مخالفة للمخابز البلدية، تنوعت المخالفات بين (خبز ناقص الوزن – خبز غير مطابق للمواصفات – توقف عن الإنتاج بدون علم الجهات المعنية – تصرف وتجميع) بالإضافة لتحرير 11 مخالفات في مجال متابعة الأسواق، تنوعت بين عدم الإعلان عن أسعار – منتجات منتهية الصلاحية – بدون ترخيص -منتجات مجهولة المصدر -عدم وجود شهادات صحية.