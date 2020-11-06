صحة الدقهلية: رفع درجة الاستعداد بجميع المنشآت استعدادا للانتخابات

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن رفع درجة الاستعداد بكافة المنشآت الصحية على مستوى مديرية الصحة، استعدادا لانتخابات مجلس النواب، حيث تم التشديد على جميع المستشفيات بتواجد المدير أو النائب على مدار 24 ساعة.

وقال "مكي" في تصريح له، اليوم، إنه جرى تكثيف جداول نوبتجيات الفريق الطبي بالمستشفيات خلال فترة الانتخابات وأكد توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتوافر جميع فصائل الدم ومشتقاتها على مستوى بنوك الدم التجميعية وتوفير مصادر المياه والكهرباء البديلة بجميع مستشفيات المحافظة، كما تم التنسيق مع هيئة الإسعاف للتأكيد على استقبال جميع الحالات بالمستشفيات القريبة وسرعة التحويل إلى مستشفيات الإحالة كما تم إخلاء 30٪ من أسرة المستشفيات لحين انتهاء رفع درجة الاستعداد مؤكدا جاهزية كافة أجهزة أقسام الطوارئ والأقسام المعاونة.

وأضاف انه في ضوء الاستعدادات للانتخابات تم تشكيل لجنة بالمديرية برئاسته لمتابعة الأحداث على مدار الساعة ورفع كفاءة العاملين بالخط الساخن لتلقي شكاوى المواطنين والعمل على إزالة أسباب الشكوى على مدار 24 ساعة على الرقم 15589 كما تم توزيع مراقب صحي في كل لجنة من اللجان الانتخابية كفرد اتصال للإبلاغ وحصر وتسجيل أسماء الناخبين ومراقبي اللجان الذين تظهر عليهم أعراض اشتباه والقيام بقياس درجات الحرارة ومتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الاجتماعي وضمان الالتزام بالشروط الصحية داخل المقار الانتخابية.

وأشار إلى تنشيط عمل مكافحة ناقلات الأمراض في المنطقة المحيطة لمقار اللجان الانتخابية بمكافحة الحشرات الطائرة والزاحفة والقوارض وتشديد الرقابة من قبل إدارة مراقبة الأغذية لمنع تواجد الباعة الجائلين حول مقر اللجان مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين وتم أخذ عينات من شبكات المياه المغذية للجان الانتخابية بالمدارس التي بها لجان كما تم توفير كراسي متحركة لكبار السن وذوي الإعاقة.