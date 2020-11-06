آخر أخبار مصر.. فرص عمل بمرتبات تصل 7 آلاف جنيه وخريطة انتخابات النواب

تقدم "الوطن" خدمات يومية لقرائها، أبرزها " آخر أخبار مصر" التي تضم أبرز الأخبار الخدمية والقرارت التي تهم المواطنين وتتعلق بحياتهم اليومية، على النحو التالي:

طرح كراسات شقق الإسكان الاجتماعي بمكاتب البريد الاثنين

تستعد مكاتب البريد لاستقبال المواطنين الراغبين في الحصول كراسات الشروط الجديدة، الخاصة بالشقق التي طرحتها وزارة الإسكان، ضمن مبادرة الرئيس لتوفير وحدات سكنية كاملة التشطيبات، على أن يستمر التقديم حتى يوم 7 ديسمبر المقبل، وفق مصادر بالهيئة القومية للبريد.

على أن تكون الشقق متاحة في مدن بدر- حدائق أكتوبر- أكتوبر الجديدة- 15 مايو- العاشر من رمضان- العبور الجديدة-السادات- المنيا الجديدة- ملوى الجديدة- أسوان الجديدة- قنا الجديدة- سوهاج الجديدة.

خريطة انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب

ويتنافس نحو 2085 مرشحًا على المقاعد الفردية في 70 دائرة، بينما يتنافس 142 مرشحًا على مقاعد القائمة في دائرتين بالانتخابات الخاصة بمجلس النواب التي تنطلق غدا السبت في 13 محافظة.

فرص عمل براتب يصل لـ7 آلاف جنيه

أعلن موقع التوظيف "فرصنا" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، عددا من الوظائف الشاغرة للراغبين في التقدم بمجالات مختلفة لمختلف المؤهلات.

قطع مياه الشرب عن 3 مناطق في الإسكندرية

أعلنت شركة مياه الشرب في الإسكندرية، قطع المياه عن مناطق "الدخيلة، والعجمي، والكيلو 21"، بدءا من الساعة الثانية ظهر اليوم، بسبب كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي.

القوى العاملة توفر 2998 فرصة عمل برواتب تصل لـ 4 آلاف جنيه

أعلنت وزراة القوى العاملة ، توفير 2998 فرصة عمل للذكور والإناث، وذوي الاحتياجات الخاصة، لتخصصات مختلفة، بأجور تبدأ من 1200 لتصل إلى 4 آلاف جنيه.

نصائح من الصحة للمواطنين مع توقعات دخول مصر في الموجة الثانية لكورونا

نصحت وزارة الصحة والسكان المواطنين بالبعد عن التجمعات الفترة المقبلة، وخاصة الأشخاص فوق الـ60 عاما، لتجنب الإصابة بالكورونا وفي ظل التوقعات بدخول مصر الموجة الثانية لفيروس كورونا .