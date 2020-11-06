مساعد شيف ومندوب مبيعات.. فرص عمل براتب يصل لـ7 آلاف جنيه

طرح موقع التوظيف "فرصنا" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، عدد من الوظائف الشاغرة بالمحافظات، للمساعدة في إيجاد فرص عمل مناسبة.

وتستعرض "الوطن" وفقًا للموقع، عددًا من الوظائف والأوراق المطلوبة، وكذلك الشروط:

تسويق إلكتروني "خبرة في السوشيال ميديا"

مقر العمل بولاق الدكرور - الجيزة

العمالة المطلوبة 1

مستوي الخبرة: حديث التخرج

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأكثر

الجنس المطلوب: أنثى

السن المطلوب: 20 - 29 سنة

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي

الراتب الأساسي: 1200 - 1800 جنيه

مندوب مبيعات خارجية لـ"فودافون"

اسم الشركة: LEO Trading Agency

مقر العمل: السنطة - المحلة الكبرى - زفتى - طنطا - الغربية

العمالة المطلوبة: 10

مستوي الخبرة: متوسطة

سنين الخبرة: سنة - ‎5 سنوات خبرة

الجنس المطلوب: ذكر

السن المطلوب: 23- 31 سنة

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي

الراتب الأساسي: قابل للتفاوض

الحوافز الاضافية: 3500 - 7000 جنيه

سكرتيرة تنفيذية

اسم الشركة: مؤسسة حورس الدولية

مقر العمل: فلمينج - الإسكندرية

العمالة المطلوبة: 2

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة

سنين الخبرة: سنتان-‎5 سنوات خبرة

الجنس المطلوب: أنثى

السن المطلوب: 23- 35 سنة

المؤهل المطلوب: عالي

أوفيس بوي ونظافة

اسم الشركة: معمل الأقصى للأسنان

مقر العمل: الهرم - الجيزة

العمالة المطلوبة: 1

مستوى الخبرة: متوسطة

سنين الخبرة: 5-15 سنة

الجنس المطلوب: لا يشترط

السن المطلوب: 30 -40 سنة

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة

الراتب الأساسي: 1800 جنيه.

الحوافز الإضافية: 200 جنيه.

مساعد شيف وجبات سريعة

اسم الشركة: فالكون جروب - أنريشيا للتطوير العقاري

مقر العمل: السادس من أكتوبر - الجيزة

العمالة المطلوبة: 2

مستوى الخبرة: متوسطة

سنين الخبرة: سنة - ‎5 سنوات

الجنس المطلوب: ذكر

السن المطلوب: 21 - 28 سنة

المؤهل المطلوب:ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط)

الراتب الأساسي: 3000 - 3500 جنيه.

محاسب/محاسبة

اسم الشركة: الشركة العربية هيلثي ووتر

مقر العمل: دمنهور - البحيرة

العمالة المطلوبة: 1

مستوى الخبرة: متوسطة

سنين الخبرة: سنة

السن المطلوب: 21 -30 سنة

المؤهل المطلوب: عالي

الوظيفة تناسب ذوي الاحتياجات الخاصة: إعاقة حركية خفيفة، استخدام العكاز، استخدام كرسي متحرك، بتر الأطراف

الراتب الأساسي: 1800 جنيه.